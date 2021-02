Está tudo a postos do lado da Hyundai para a apresentação do Bayon, o novo crossover do construtor sul-coreano.





Estreia do novo Hyundai Bayon em contagem decrescente

A revelação digital acontece na próxima terça-feira no portal da marca e será enquadrada pelos trabalhos de nove artistas que destacam a estética do modelo sob diferentes perspectivas.

E é a própria Hyundai a dar alguns detalhes do carro, embora mantenha em segredo as motorizações que o irão equipar.

À frente, a entrada de ar sobre o pára-choques frontal separa as ópticas afiladas para criar uma arquitectura luminosa distinta.

Uma ampla grelha do radiador cria uma postura sólida no modelo, com a parte traseira a reflectir as luzes de travão em forma de seta.

Ambas estão posicionadas nas laterais e ligadas por uma fina linha luminosa vermelha, para enfatizar a largura do Bayon.

O novo crossover é a mais recente proposta a incorporar a linguagem estilística Sensuous Sportiness, combinando valores emocionais com soluções estéticas inovadoras.

Espera-se que o Hyundai Bayon chegue aos concessionários europeus na primeira metade deste ano.

