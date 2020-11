Tudo o que se sabe sobre a nova geração do Nissan Qashqai que chega em 2021

O Nissan Qashqai soma mais de três milhões de unidades vendidas na Europa mas a geração actual já está a acusar os anos e a marca japonesa prepara-se para dar a conhecer a sua terceira geração do modelo. Enquanto isso não acontece, a Nissan já mostrou o novo Qashqai camuflado, ainda que já dê para perceber que as proporções gerais deverão manter-se, apesar do novo visual.

Maior e mais leve

Assente na plataforma CMF-C, o novo Qashqai vai crescer de todas as maneiras. O comprimento será 21 mm superior, ao passo que a largura vai aumentar em 32 mm. Em termos de altura vai crescer de 1590 para 1615 mm e a distância entre-eixos vai crescer 20 mm, passando a estar fixada nos 2666 mm.

Uma das preocupações da Nissan para este modelo foi manter o peso o mais baixo possível e, para isso, usou alumínio na produção das portas, guarda-lamas dianteiros e capot. Isto, juntamente com a adoção de uma porta da bagageira em material plástico compósito, permitiu uma poupança de 23,6 quilos face ao Qashqai anterior.

Contas feitas, e apesar de ter crescido em todos os sentidos, o novo Qashqai será 60 quilos mais leve e 41% mais rígido que o modelo da geração actual.

Quanto às motorizações, a oferta do Qashqai vai assentar em duas propostas, ambas electrificadas e sempre associadas a um motor a gasolina. De fora ficam os motores Diesel.

A primeira motorização tem por base o motor 1.3 a gasolina que já conhecemos do Qashqai actual. Aqui terá tecnologia semi-híbrida de 12 V, que consiste na integração de uma bateria de lítio e de um motor-gerador acionado por correia para recuperar energia gerada nas travagens.

Este sistema estará disponível com dois níveis de potência, 140 e 157 cv, e poderá ser associado a uma caixa manual ou automática CVT, sendo que estarão disponíveis versões de tracção dianteira e variantes de tracção integral.

Já a segura motorização estreia o sistema e-Power, onde o motor a combustão serve apenas de gerador para o motor eléctrico, uma vez que nem está associado ao eixo motriz. Com uma potência equivalente a 190 cv, o Qashqai e-Power terá apenas tracção dianteira (é lá que estará montado o motor eléctrico).

A segurança foi outra das preocupações da Nissan para a nova geração do seu "best-seller" e aqui há muitas novidades. Se a suspensão dianteira é sempre igual, a suspensão traseira varia de acordo com o sistema de tracção. As versões de tracção dianteira e jantes até 19’’ contam com um eixo de torção na suspensão traseira. Já as variantes de tração integral e jantes de 20’’ vão equipar na traseira uma suspensão independente, com um esquema multi-link.

Igualmente presente estará o já conhecido sistema ProPILOT da marca japonesa, fornecendo-nos funções como cruise-control automático com função stop&go e leitura de sinais de trânsito, detector de ângulo morto que actua sobre a direcção e um sistema que ajusta a velocidade à entrada das curvas com base nos dados do sistema de navegação.

Quando chega?

O novo Nissan Qashqai só chega ao mercado nacional na Primavera, mas as encomendas arrancam no início de 2021.