Trotinetista em queda espectacular para esfolar pele no alcatrão

Para muitos automobilistas, as trotinetes são uma autêntica praga no trânsito urbano, principalmente quando trocam as ciclovias pelas ruas.

O código da estrada assim o permite mas é omisso, pelo menos na mente dos trotinetistas, os riscos que correm ao circularem sem capacete ou outro equipamento de protecção.

Há uma semana, um jovem percebeu da pior forma ao deixar esfolar a pele no alcatrão após uma queda insólita, e com o carro que o filmava quase a atropelá-lo… e mesmo ao lado estava uma ciclovia sem tráfego!

