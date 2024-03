Troféu Volante de Cristal: e o Carro do Ano 2024 é o… BYD Seal!

Menos de um ano depois de começar a actuar em Portugal, a chinesa Build Your Dreams ganha o prémio nacional mais importante da área automóvel.

O BYD Seal foi o grande vencedor da noite desta quarta-feira ao ser votado pelos 19 jurados como Carro do Ano 2024.

Primeiro modelo alimentado 100% a electrões a ganhar o troféu, foi também vitorioso na categoria Eléctrico do Ano com a versão Excellence e ainda acolheu o prémio Design.

O prémio Citadino do Ano foi atribuído ao renovado Renault Clio E-Tech Esprit Alpine.

A marca do losango não se ficou por aqui, vencendo também a categoria Familiar do Ano com o Renault Espace E-Tech Iconic.

Na categoria Desportivo / Lazer do Ano, ganhou o Honda Civic Type R, com o Kia EV9 First Edition a ganhar na categoria Grande SUV do Ano

A Toyota foi brindada com dois prémios, com o C-HR 1.8 Hybrid a ganhar no Híbrido do Ano e o Prius Toyota Prius PHEV 2.0 Premium a vencer no Híbrido Plug-In do Ano.

O prémio SUV Compacto do Ano foi atribuído ao eléctrico Jeep Avenger Premium, vencedor em 2023 do Carro do Ano Europeu.

Em paralelo, o sistema LiDAR desenvolvido pela Volvo venceu o prémio Tecnologia e Inovação.

Para a Personalidade do Ano, a comissão executiva do troféu Volante de Cristal 2024 decidiu atribuir o prémio a Daniela Simões, directora executiva da startup de mobilidade Miio.

