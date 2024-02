Estreada em meados de Novembro em Itália, chega ao mercado nacional a série Tributo Italiano, que passa a ser a linha topo de gama dos Giulia, Tonale e Stelvio da Alfa Romeo.

Tributo Italiano dá mais emoção ao volante de um Alfa Romeo

Qualquer uma das três propostas recebe uma pintura bicolor nos tons da bandeira transalpina – Rosso Alfa, Verde Montreal e Bianco Alfa –, contrastada com o tejadilho em preto, que pode ser panorâmico como opção.

Há outros elementos a distinguirem cada um dos modelos, como a grelha trilobo pintada a preto no Giulia e no Stelvio, e em Dark Miron no Tonale.

As novas jantes em liga de série são de 19 polegadas na berlina e de 20 no crossover, subindo às 21 polegadas no SUV, todas elas combinadas com pinças de travão Brembo a vermelho.

Para toda a gama, e pela primeira vez no Tonale, o kit inferior está pintado na mesma cor da carroçaria, somando-se as inserções laterais nos pára-choques, cavas das rodas e saias laterais.

Requinte a bordo

O espírito desportivo a bordo está detalhado nos novos bancos em pele preta com perfurações em vermelho, e nos encostos de cabeça dianteiros bordados com o logótipo Tributo Italiano.

Pespontos vermelhos no tabliê, bancos e painéis das portas definem o interior dos três desportivos, com o Tonale a receber um novo painel de instrumentos em fibra de carbono e protecções inferiores em alumínio.

Não houve "mexidas" nas motorizações, o que significa que os Alfa Romeo Giulia e Stelvio mantêm o bloco turbo a gasolina de 2.0 litros com 280 cv, e o turbodiesel de 2.2 litros com 210 cv.



Ambos dispõem de transmissão automática de oito velocidades e tracção integral Q4, estando igualmente disponível o turbodiesel de tracção traseira com 160 cv.

Para o Tonale pode optar-se pelo híbrido de 1.5 litros com 160 cv e transmissão automática TCT de sete velocidades, ou pelo Q4 Plug-In Hybrid de 280 cv com caixa automática de seis relações.

Foi dada especial atenção às especificações técnicas de série dos três modelos, como a suspensão activa Dual-Stage Valve com amortecimento controlado por via electrónica.

No campo da segurança activa e apoios ao condutor, contam-se a condução semi-autónoma de nível 2; câmara de alta resolução a 360°, sensores laterais e detectores de ponto cego e tráfego traseiro.

A linha Tributo Italiano está já disponível no nosso país, com o Tonale a arrancar ligeiramente abaixo dos 54 mil euros, e o Giulia a partir dos 65.600, para o Stelvio começar nos 76.500 euros.

