"Este ano vai ser difícil mas estou feliz por estar de volta a fazer o que o meu pai amava e que eu ainda amo".

Homenagem a Ken Block: filha corre com as mesmas cores com que o pai se estreou nos ralis

Simples e directa, Lia Block anunciou no Instagram o seu regresso ao desporto automóvel… e logo com um Subaru BRZ STi!

A homenagem a Ken Block está mesmo na decoração exterior: afinal, foi com esta "pintura" que o pai se estreou em 2005 na competição automóvel.

Ao seu dispor estava um Impreza STi preparado pela Subaru Tecnica International com um "camuflado" que mistura o dourado com o branco da neve.

A mesma película decorou o desportivo com que o piloto das mais loucas acrobacias participou na controversa Gumball 3000.

Aos 16 anos de idade, Lia Block irá disputar este fim-de-semana o 100 Acre Wood Rally no Missouri ao volante deste Subaru BRZ STi.

Primeira etapa do campeonato nacional de ralis da American Rally Association, na prova irá também competir a mãe Lucy Block.

Será a primeira aparição da filha e da viúva juntas, pouco mais de dois meses após o trágico acidente que matou Ken Block quando guiava uma mota da neve.

Entretanto, a ARA anunciou que não haverá nenhum carro em prova com o número 43 com que o malogrado piloto competia.

A retirada do número irá acontecer numa cerimónia com toda a família, antes do arranque do prólogo do 100 Acre Wood Rally, que Ken Block venceu sete vezes.

