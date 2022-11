Tribe Edition: série especial reforça visual desportivo do Cupra Formentor

Há uma nova série especial para o Cupra Formentor: chama-se Tribe Edition e foi inspirada nos valores da Tribo Cupra, apoiado num design enérgico e contemporâneo que desafia o convencional.

Por fora, distinguem-se as letras da marca em cromado preto, com a grelha frontal, as molduras dos espelhos e as jantes de 19 polegadas em liga leve a terem acabamento Sport Black Matt.

Soma-se ainda a nova cor exclusiva Cliff Grey que melhora o visual da carroçaria em relação ao tom Midnight Black opcional.

O interior é marcado por um ambiente onde predomina o preto, com os bancos especiais estofados em pele Dinamica e Nappa, e os pedais em Dark Alu para realçarem a desportividade do crossover.

O Cupra Formentor Tribe Edition ,que entra em produção ainda este ano, está disponível em todos modelos da linha VZ, composta pelas versões 1.4 e-Hybrid plug-in de 245 cv, 2.0 TSI de 245 e 310 cv, e 2.5 TSI de 390 cv.

