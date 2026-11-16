Tribe Edition Sennheiser dá mais poder sonoro à gama Cupra

A Cupra não põe travão na personalização própria da sua gama automóvel: lançado que foi o programa Custom Cupra by ABT, é agora a vez de destacar a série especial Tribe Edition Sennheiser.

O som assume uma nova dimensão emocional em cada viagem através duma experiência sonora concebida para reforçar a ligação do condutor com a música e o carro.

Presente nas motorizações electrificadas eTSI e e-Hybrid, a nova série está disponível já neste mês de Novembro de 2026.

Até 670 watts sonoros…

Os Cupra Terramar e Cupra Formentor equipam o sistema de som imersivo Sennheiser Ambeo com potências de 550 a 670 watts, estando ele também disponível no Cupra Tavascan.

O ambiente sonoro tridimensional a bordo é conseguido através de 12 altifalantes, a que soma uma tecnologia evoluída de áudio integrada no tejadilho para uma experiência sonora mais rica.

Os Cupra León e León Sportstourer assumem o sistema Immersive by Sennheiser para criar um ambiente sonoro envolvente através de 12 altifalantes, um subwoofer e um amplificador DSP com 390 watts.

Ambos os modelos integram as avançadas tecnologias de som imersivo da Sennheiser para uma experiência auditiva tão emocionante como é guiar um Cupra.

… com decoração a preceito

A Tribe Edition Sennheiser não se resume apenas a um ambiente sonoro mais poderoso: cada modelo da série assume uma identidade visual mais arrojada em detalhes exteriores e interiores.

A cor Manhattan Grey Matt faz a sua estreia nas "chapas" dos Cupra León, León Sportstourer e Formentor, sendo o Cupra Terramar pintado por fora no tom Timanfaya Grey.

A cada modelo somam-se as jantes em liga leve a preto, com os logótipos e as inscrições a serem em Dark Chrome.

Dentro do habitáculo, destacam-se os materiais, cores e acabamentos em tons neutros, com os bancos a serem revestidos com a malha 3D Knitting numa combinação renovada entre cinzento e preto.

Texto: P.R.S.

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