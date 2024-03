Três Bentayga únicos celebram Bentley Girls no Dia da Mulher

A Bentley é mais uma das muitas marcas que esta sexta-feira estão a celebrar o Dia Internacional da Mulher.

E nada melhor do que celebrar a data com três Bentayga inéditos, com a personalização inspirada nas Bentley Girls dos anos 20 do século passado.

As designers Emma Carruthers e Georgia Gough encomendaram três interpretações únicas inspiradas naquelas incríveis mulheres.

Cada especificação incorpora sugestões estilísticas retiradas do passado enérgico de Mary Petre Bruce, Dorothy Paget e Diana Barnato Walker.

Como os Bentley Boys, "cada uma das Bentley Girls teve um papel crucial na história da marca", justifica Karen Lange, membro do conselho de administração.

"Estamos sempre a tentar expandir a Família Bentley, o que significa homenagear pessoas que deram tanto significado à marca que hoje conhecemos".

Proezas no ar e em terra

O Bentayga Azure que celebra Mary Petre Bruce inspira-se no Bentley de 4,5 litros que conduziu a 6 de Junho de 1929 na cidade francesa de Montlhéry.

A proeza está no recorde mundial de condução ao conduzi-lo apenas com uma mão durante 24 horas e a uma velocidade média superior a 143 km/hora.

Sem nunca ter conduzido um Bentley até àquele dia, teve de pedir almofadas emprestadas aos cronometristas oficiais para conseguir chegar aos pedais.



Apesar do nevoeiro, do frio e das condições traiçoeiras da pista, percorreu 3.483 quilómetros em 24 horas.

Nada de mais porque, nesse ano, estabeleceu um recorde de barco a motor para a travessia mais rápida do Canal da Mancha, antes de comprar um avião e aprender a voá-lo em apenas seis semanas.

De seguida, partiu para um voo à volta do mundo, batendo recordes atrás de recordes, que a tornou a primeira mulher a realizar a circum-navegação a solo

O Mary Petre Bruce Bentayga Azure está pintado em Parson Green Pearlescent sobre pele heritage a condizer, numa ligação directa ao seu 4½ Litre.

O interior exibe elementos em ouro de 24 quilates, em linha com a sua mentalidade vencedora e estilo de vida luxuoso.

O folheado em madrepérola com faixas cruzadas celebra uma citação de Mary.



"Nunca gostei de calças ou fatos-macaco ou calças mas conduzia sempre com uma blusa, uma saia e um colar de pérolas".

A inspiração sobre o seu bólide também está reflectida nos estofos dos bancos e nos efeitos canelados verticais nas portas do SUV.

A matrícula YV 7263 do seu 4,5 litros está inscrita em madrepérola, com o toque final a ser dado pela bandeira axadrezada no pilar D com a especificação Blackline.

Inspiração para o Blower

Dorothy Paget teve um papel vital na criação do 4½ Litre Supercharged, vulgarmente conhecido como Bentley Blower.

O interesse pelo automobilismo começou numa visita a Brooklands, onde teve aulas de condução com o piloto de corridas Sir Tim Birkin.



Considerada uma das melhores condutoras com que alguma vez se cruzou, "reflectiu" o elogio ao patrocinar a equipa de competição do Bentley Boy.

Quatro Blowers foram construídos, com o n.º 2 pilotado por Birkin no circuito de Le Mans em 1930 a ser o mais famoso, icónico e valioso do mundo… sem nunca ter vencido uma corrida!

O Dorothy Paget Bentayga Extended Wheelbase (EWB) Mulliner foi o escolhido para mostrar o extraordinário estilo de vida da jovem piloto.

A pintar a carroçaria está um verde Blower sólido, com a pele interior, dividida entre os tons Cumbrian e Blower Green, correspondente à cor do próprio Team Car #2.

Outros detalhes inspirados no bólide encontram-se nos frisos das jantes pintadas a níquel e nos suportes do folheado de níquel pintados no interior.



Além desta referência ao radiador do Blower, o interior comporta ainda frisos de alumínio no painel de instrumentos.

Amante de Spitfires

E só falta o Bentley Bentayga dedicado a Diana Barnato, que herdou o talento e o espírito competitivo do pai Woolf Barnato, três vezes vencedor em Le Mans.

Cavaleira de sucesso e automobilista entusiasta, conduziu um Bentley 4¼ Litre Park Ward Dove Grey.

Apaixonada pela aviação, como Mary Petre Bruce, voou sozinha no Brooklands Flying Club em 1938 após seis horas apenas de instrução.

Em 1941 juntou-se ao Air Transport Auxiliary, entregando aviões das fábricas aos esquadrões da linha da frente que combatiam na Segunda Guerra Mundial.



Sem qualquer contacto por rádio com os operadores em terra, para não ser detectada pelo inimigo nazi, no final do conflito tinha entregado 260 Spitfires, sem contar com dezenas de outros aviões.



Não é por isso uma surpresa que o Diana Barnato Bentayga S seja inspirado no seu favorito Spitfire, com o exterior pintado em Smoke Green.

O interior divide-se em verde e castanho, numa referência ao cockpit do Spitfire Mk9.

O pilar D inclui um logótipo personalizado do caça de combate, com detalhes em amarelo que reproduzem a cor do bordo da asa.

A iniciativa Mulheres Extraordinárias da Bentley Motors é um programa global empenhado em inspirar e desenvolver a próxima geração de jovens líderes.

A atenção está apontada, especificamente, a raparigas estudantes nos domínios da engenharia, design, tecnologia e negócios, dentro da estratégia Beyond 100.

