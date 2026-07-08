Travar os ''aceleras'': mais 12 radares para controlar a velocidade média

O Governo vai instalar 12 novos radares de velocidade média nas estradas portuguesas, anunciou esta quarta-feira o Ministério da Administração Interna (MAI), com a proposta para o novo Código da Estrada a ser entregue ao Executivo em Setembro.

O anúncio divulgado pela agência Lusa foi feito pelo secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, no final da apresentação da campanha de segurança rodoviária Este Verão Tu Escolhes Como Chegar... Escolhe Chegar Bem!

A iniciativa promovida pela ABC – Associação Bênção dos Capacetes tem por fim alertar os motociclistas para a adopção de comportamentos responsáveis.

O novo Código da Estrada está entre as várias medidas anunciadas em Abril pelo Governo para reduzir a sinistralidade rodoviária, além da reactivação da Brigada de Trânsito da GNR quase 20 anos depois, e de mais fiscalização nas estradas.

Rui Rocha também confirmou que está a ser ultimado um concurso público para a instalação nas estradas de mais radares de velocidade média que, segundo o MAI, serão 12 nesta fase.

O governante falou ainda da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária (ENSR), que está em consulta pública até 18 de Julho, destacando que este documento tem como objetivo reduzir em 50% as vítimas mortais até 2030 face a 2019.

Mortos na estrada a crescer

Já o ministro da Administração Interna, Luís Neves, alertou para a necessidade da adopção de comportamentos responsáveis e seguros na estrada, de promover uma cultura de segurança, respeito e cidadania.

A justificar o alerta, o governante indicou que, até 6 de Julho, foram registadas 250 vítimas mortais em acidentes rodoviários, mais 33 do que no mesmo período do ano passado.

A campanha apresentada esta quarta-feira visa sensibilizar a sociedade para a importância da "prudência, da responsabilidade e da valorização da vida humana na estrada, em particular, da comunidade motociclista durante o Verão".

A campanha promovida pelo MAI, GNR, PSP e Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), dirige-se igualmente a empresas e profissionais que utilizam motociclos como ferramenta de trabalho, sem ignorar todos os utilizadores das estradas.

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