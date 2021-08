Como fazer do Ferrari 812 GTS um super desportivo ainda mais fantástico do que já é? Uma boa solução passa por entregá-los nas "mãos" da Novitec.





Tratamento especial: eis o Ferrari 812 GTS N-Largo da Novitec

A preparadora germânica deu uma nova agressividade ao modelo da cavallino rampante com um kit de carroçaria baptizado como N-Largo.

Era uma questão de tempo até que o 812 GTS ganhasse uma nova personalidade, depois de a Novitec ter colocado o kit no mercado para a variante 812 Superfast.

E a personalização pode ser completa ou apenas com alguns elementos e componentes do vasto catálogo da preparadora.

À semelhança do Ferrari 812 Superfast, o 812 GTS N-Largo tem um bodykit exclusivo que alarga a extremidade traseira em 140 mm e a dianteira em 70 mm.

O super desportivo fica com um estilo ainda mais imponente com os novos elementos, que incluem o pára-choque dianteiro, as saias laterais e os arcos alargados em fibra de carbono ultra-leve.

Outras peças em fibra de carbono ressaltam detalhes mais subtis, como as saídas de ar no capo e as molduras dos retrovisores laterais.

A embelezar o super descapotável está um jogo de jantes forjadas NK 10 NL de 21 polegadas à frente e 22 atrás, para receber pneus 275/30 ZR e 335/25 ZR na mesma ordem.

Para o interior, a Novitec pode redesenhar o habitáculo com as melhores peles ou tecidos em Alcantara em qualquer cor, e com acabamentos de elevado nível.

Para um super carro a ter uma musculatura ainda mais desenvolvida, a altura ao solo foi reduzida em 35 mm graças às molas desportivas especiais.

É ainda proposto um pequeno "elevador", accionado por um botão na cabine, que levanta a frente da carroçaria em 40 mm para subir rampas de garagem ou pequenas lombas.

Claro que o bloco V12 atmosférico de 6.5 litros não ficou incólume às alterações estéticas no bólide. A Novitec deu-lhe mais potência ao reconfigurar a unidade electrónica de controlo e ao introduzir um sistema de escape exclusivo.

O motor debita agora 840 cv de potência às 8.750 rotações por minuto e 751 Nm de binário às 7.300 rpm.



Contudo, é o barulho debitado pelo escape que acaba por ser o ex-líbris do "Novitec" 812 GTS N-Largo, com uma banda sonora em tudo diferente de um "vulgar" V12.

