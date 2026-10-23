Trânsito de novo cortado no IP3 em Tondela nas noites de segunda a sexta-feira

O Itinerário Principal 3 (IP3) estará cortado ao trânsito durante as noites de segunda a sexta-feira em diferentes troços na zona de Tondela, informou esta sexta-feira a Infraestruturas de Portugal (IP).

Os cortes irão acontecer no troço entre Santa Comba Dão e Viseu, das 21h00 às 05h00 devido à empreitada de requalificação e duplicação do IP3 que liga Viseu e Coimbra.

Na noite de segunda para terça-feira, o trânsito será interrompido entre os nós de Canas de Santa Maria e de Tondela Sul, seguindo-se, de terça para quarta-feira, o corte entre os nós de Faíl e Vila Chã de Sá.

Na noite de quarta para quinta-feira, o corte volta a acontecer no concelho de Tondela entre os nós de Canas de Santa Maria e de São Miguel de Outeiro.

Na última noite da próxima semana, de quinta para sexta-feira, o corte ao trânsito acontecerá entre os nós de Tondela Sul e de Vila Pouca, em Treixedo.

O trânsito em ambos os sentidos será desviado para a antiga Estrada Nacional 2 (EN2), estando os locais devidamente sinalizados.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?