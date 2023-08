Ansioso por desligar-se da rotina profissional para uma escapadinha para o meio da natureza?

Transit Custom Nugget: o novo convite da Ford para ''escapadinhas''

A Ford tem a solução com a nova Transit Custom Nugget, uma autocaravana com todas as comodidades para gozar os dias ao ar livre.

O novo modelo estreia fisicamente no salão de caravanismo de Dusseldorf, que abre as portas esta sexta-feira e decorre até 3 de Setembro.

Interior mais habitável

A nova Ford Transit Custom Nugget nasceu da parceria com a especialista Westfalia, como já tinha acontecido com a antecessora.

Construída sobre a nova plataforma da gama Transit e Tourneo Custom, são poucas as diferenças exteriores face àqueles modelos.

É a bordo que se percebem os novos arranjos para facilitar a circulação dentro do habitáculo graças ao piso plano mais baixo.

Os assentos ergonómicos são rotativos e aquecidos para o condutor e acompanhante, com o banco traseiro a dispor opcionalmente de aquecimento.

Este último está montado numa calha com novos controlos para uma regulação mais fácil.

Transit Custom Nugget: o novo convite da Ford para ''escapadinhas''

Cozinhar como em casa

Atrás mantém-se a cozinha em forma de L, com a nova gaveta frigorífica a facilitar o acesso aos produtos.

Junta-se ainda uma nova placa de fogão e lava-loiça integrados com água quente de série, oferecendo agora mais 20% de espaço dedicado à bancada.



Há novos locais para guardar a mesa e as cadeiras para o exterior, com a primeira a ser na porta deslizante, e as segundas na porta da bagageira.

O tejadilho basculante dispõe de um novo tecido auto dobrável para simplificar a descida, com as cortinas opacas a assegurarem um ambiente privado.

Não falta uma saída de duche com água quente ou fria montada na traseira, com uma tenda opcional para maior privacidade.

Há também uma secção de colchão rebatível, enquanto o acesso à cama superior se faz por uma escada na parte traseira.

Sempre ligada ao mundo

Para não se ficar isolado do mundo, a Ford Transit Custom Nugget oferece carregamento sem fios dos telemóveis e um modem 5G de série.



É dada a opção de equipar a autocaravana com um tecto solar para alimentar as funcionalidades eléctricas a 350 watts.

Um ecrã táctil de sete polegadas na área de estar permite verificar e controlar o aquecimento, os níveis de água e da bateria, e a iluminação a bordo.

O inclinómetro ajuda a nivelar em terrenos irregulares, com o Bluetooth a transformar o telemóvel num comando das funcionalidades do habitáculo.

Híbrido plug-in em estreia

Quanto a motorizações, a Nugget conta com o bloco diesel EcoBlue de 2.0 litros com 170 cv, alinhado com uma caixa automática de oito relações.

A novidade está mesmo na estreia da motorização híbrida plug-in que já equipa o Ford Kuga.



O sistema motriz combina um motor atmosférico a gasolina de 2.5 litros do ciclo Atkinson a um propulsor eléctrico, para uma potência acumulada de 232 cv.

Desconhecida é a autonomia dada pela bateria de 11,8 kWh líquidos, que no crossover chega aos 67 quilómetros em modo totalmente eléctrico.

Um chassis novo, com suspensão traseira independente, promete melhorar a qualidade de condução, estando previstas versões com tracção integral.

Apoio total à condução

À frente, o condutor possui um ecrã táctil de infoentretenimento SYNC4 de 13 polegadas, podendo integrar telemóveis Android auto e Apple CarPlay sem fios.



As funcionalidades de navegação, áudio e comunicação podem ser controladas quer por voz natural, quer através do ecrã multimédia.

A apoiar a condução está um conjunto de sistemas avançados, que incluem o cruise control adaptativo "inteligente" com manutenção de faixa.

Um assistente de travagem em marcha atrás e uma câmara a 360 graus apoiam os condutores nas manobras em espaços apertados.

A Ford Transit Custom Nugget abre as encomendas na Alemanha já esta quinta-feira, com um preço de partida de 76.500 euros.

Ao longo do próximo ano, será comercializada em dez países, ficando por saber a sua chegada ao nosso país e a partir de que valor.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?