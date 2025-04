''Trambolhão'' nos preços: combustíveis descem (muito!) na segunda-feira

Era previsível uma descida nos preços dos combustíveis para segunda-feira mas dificilmente se esperaria que fosse a maior baixa desde o início deste ano.

Para o gasóleo está prevista uma baixa de seis cêntimos por litro, com a gasolina a ganhar a "medalha de ouro" pela queda de sete cêntimos, de acordo com os dados do sector obtidos pelo Jornal de Negócios.

Os números vão ao encontro das perdas do petróleo registadas nos mercado internacionais, em relação directa com a "guerra" das tarifas alfandegárias iniciada pelos Estados Unidos contra o resto do planeta.

Afinal, é já a segunda semana consecutiva que a matéria prima fecha em perda, com uma desvalorização de 15% desde o princípio de Abril, como o diário de economia sublinha.

A confirmarem-se estas quedas, significa que para o litro da gasolina simples 95 é expectável um preço de 1,674 euros no arranque da próxima semana, com o gasóleo simples a baixar para 1,527 euros/litros.

Ambos os valores médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que os preços dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

