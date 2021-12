A nova Fuso Canter da Mitsubishi está já em produção na fábrica Fuso Truck Europe, situada em Tramagal, mesmo ao lado de Abrantes.





Tramagal já iniciou produção da nova Mitsubishi Fuso Canter

O início da produção desta nona geração é, como a própria marca do grupo Daimler Truck sublinha, um marco importante na história do modelo.

Apontada como a mais evoluída de sempre, a Fuso Canter celebra também os 50 anos de comercialização do modelo no nosso país.

Os primeiros exemplares matriculados em Portugal datam de 1972 e, desde então, já foram vendidos mais de 80 mil veículos.

Aliás, a marca sublinha que é ainda possível encontrar unidades com mais de 30, e até 40 anos, a circularem em estradas nacionais.

O exterior da Canter mostra uma cabine redesenhada e visualmente mais apelativa, com novos faróis mais expressivos e luzes diurnas em LED. A estética geral também é mais inspirada, ao ganhar pára-choques mais robustos.

O interior do habitáculo apresenta o conceito típico de chassis-cabine avançada que sempre caracterizou a Fuso Canter.





Robustez de construção, ergonomia e espaço interior são os principais argumentos, exibindo um tabliê com linhas simples e limpas.

A cabine assenta num chassis concebido para suportar um peso bruto desde 3.500 até 8.550 quilos, tornando-a apta para as necessidades mais exigentes.

Conta ainda com um novo sistema de escape que lhe permite cumprir a norma de emissões EURO VI – Step E.

A nova Fuso Canter produzida no Tramagal foi desenvolvida no Japão para ser construída especificamente na Europa.

A maioria dos seus componentes são provenientes de mais de 90 fornecedores europeus, como o motor, peças dos eixos, molas, travões, pneus, faróis e farolins, bem como os bancos e painéis do interior.

A Fuso contribui, desde o Japão, com peças específicas para a cabine e chassis, componentes dos eixos, volante, sistemas de climatização e ainda a transmissão Duonic de dupla embraiagem.

"O início de produção é um motivo de orgulho para todos nós na fábrica europeia da Fuso no Tramagal", destacou Jorge Rosa, presidente da Mitsubishi Fuso Truck Europe.

A nova Fuso Canter estará disponível no nosso país no final do primeiro trimestre de 2022.

