Tráfico de droga: polícia ''destrói'' rede que criava fundos duplos em veículos

O engenho criminoso não tem limites: na última semana foram desmanteladas pela Guardia Civil espanhola duas oficinas que tinham por especialidade criar compartimentos secretos em veículos para transportar droga.

Na acção policial, que contou com a colaboração da Polícia Juciária portuguesa, foram detidas 13 pessoas e 28 viaturas, numa altura em que estavam a ser feitas "personalizações" para vários países, com Portugal incluído.

A sofisticação era de tal de nível que num dos automóveis intervencionados, era preciso ligar o motor, ter o porta-luvas aberto e mexer em duas saídas de ar no tabliê para activar o sistema hidráulico do fundo duplo.

A operação foi ainda recompensada com a apreensão dum veleiro no norte de Espanha, usado para transportar cocaína da América do Sul até à Península Ibérica.

