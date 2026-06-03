Depois de inúmeros rumores, a BMW confirmou esta quarta-feira o extremo M2 equipado com o sistema M xDrive para a tracção integral mas sem ser acompanhado qualquer detalhe estético distintivo ou mesmo um símbolo a relevar esta evolução técnica.

Tracção total: BMW M2 passa a M xDrive sem perder um pingo de emoção

Na sua base está o mesmo bloco biturbo de 3.0 litros e seis cilindros em linha do M2 "convencional", com a diferença óbvia de que os seus 480 cv e 600 Nm podem ser agora distribuídos às quatro rodas.

Todavia, a BMW combina essa função com um diferencial Active M específico para optimizar a distribuição do binário entre as rodas traseiras, de maneira a preservar o carácter dinâmico do desportivo.

Numa condução "normal", o M2 xDrive rola principalmente como qualquer carro de tracção traseira, com as rodas dianteiras a só entrarem em acção quando as condições de aderência assim o exigem.

Rápido como o vento

O resultado final é uma aceleração dos zero aos 100 km/hora em apenas 3,7 segundos, sendo três décimas mais rápido do que o M2 com tracção traseira e com a mesma transmissão automática Steptronic de oito relações que esta proposta equipa.

A velocidade máxima está limitada a 250 km/hora mas, quando "destrancada" com o pacote M Driver, pode chegar aos 285 km/hora.

O M2 xDrive marca também a entrada em cena da tecnologia BMW M Ignite, solução apoiada numa câmara de pré-combustão para uma ignição mais eficiente que permite reduzir os consumos e as emissões poluentes sem comprometer o desempenho.

Esta evolução tecnológica não está isenta de desvantagens já que a tracção às quatro rodas aumenta em 50 quilos o peso do desportivo, o que obrigou o chassis a passar por uma configuração mecânica específica.

A produção do BMW M2 M xDrive começa apenas em Agosto na fábrica mexicana de San Luis Potosí mas as reservas nacionais já estão abertas por um preço de partida de 101.900 euros.

Texto: P.R.S.

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