Tracção integral reforçada no Opel Grandland Hybrid4 e Insignia

O Opel Grandland Hybrid4, assim como o Insignia e a sua variante GSi, viram reforçadas as suas capacidades de tracção integral.

O SUV electrificado combina a potência do bloco turbo a gasolina de 1.6 litros a dois motores eléctricos para uma potência combinada de 300 cv e 520 Nm.

O propulsor eléctrico dianteiro transfere potência e binário às rodas da frente através de uma transmissão automática electrificada de oito velocidades.

O segundo motor eléctrico e o diferencial estão integrados no eixo traseiro, para uma tracção às quatro rodas optimizada e permanente.

São quatro os modos de condução, com evidente destaque para a função Tracção Integral. O modo Desportivo combina a potência de ambas as motorizações para um comportamento mais dinâmico.

Na função 100% eléctrica, a bateria de 13,2 kWh assegura uma autonomia que pode chegar aos 65 quilómetros.



A propulsão é dada pelo motor eléctrico traseiro na maioria dos casos. O dianteiro apenas actua com mais pressão no acelerador.

Em acelerações bruscas, entra temporariamente em acção o motor a gasolina para corresponder à maior potência solicitada.

O modo Híbrido privilegia a optimização dos consumos, com os motores a combustão e eléctricos a funcionarem em conjunto ou de maneira alternada.

O Opel Grandland Hybrid4, com a linha de equipamento Ultimate, é proposto no nosso país a partir de 57.468 euros.

Insignia integral

O Opel Insignia turbodiesel de 174 cv e o ultra-dinâmico Insignia GSi de 230 cv apresentam agora tracção integral Twinster de última geração.



O módulo de tracção traseira utiliza um sistema de dupla embraiagem sem diferencial.



Os 350 Nm vão para uma ou ambas as rodas traseiras de forma independente, permitindo a vectorização de binário em toda a faixa de desempenho do desportivo.

O Opel Insignia com tracção às quatro rodas vem de série com a suspensão mecatrónica adaptativa FlexRide.

Este sistema altera as características do acelerador, bem como os pontos de mudança da transmissão automática de oito relações, que é de nove no GSi.

O condutor pode escolher entre os modos de condução Standard, Tour e Sport, e Competition apenas na versão mais desportiva.

