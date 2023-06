Toyota Yaris ganha mais potência com novo Hybrid 130

Chama-se Hybrid 130 e é a variante mais poderosa do Toyota Yaris. Melhorias nos sistemas de segurança e apoio ao condutor, e um novo painel de instrumentos digital são os principais destaques.

Para o novo país estão previstas os novos níveis de equipamento Luxury e Premiere Edition com esta motorização híbrida, mantendo-se o actual Hybrid 115 nas restantes versões.

Os primeiros exemplares têm chegada prevista aos concessionários nacionais no primeiro trimestre de 2024, estando por definir os preços de ambas as variantes.

Mesmo motor, mais potência

Mais equipado e com os sistemas de segurança e assistência à condução T-Mate actualizados, onde se inclui o mais recente Safety Sense da Toyota, distinguem o novo Yaris Hybrid 130.

Mantém-se o mesmo bloco a gasolina de 1.5 litros e três cilindros do Yaris Hybrid 115, com a principal mudança a verificar-se no motor-gerador eléctrico.

O novo híbrido passa a contar com uma potência máxima combinada de 130 cv, com o binário a chegar aos 185 Nm, quando na versão menos potente chega apenas aos 141 Nm.

Com esta melhoria, a aceleração dos zero aos 100 km/hora faz-se em 9,2 segundos, menos cinco décimas de segundo face ao Yaris Hybrid 115, sem que os consumos médios sejam demasiado penalizados.

A velocidade máxima continua a ser de 175 km/hora mas as recuperações de 80 a 120 km/hora passam a ser mais rápidas, cifrando-se nos 7,5 segundos.



Exterior mais distinto

A versão Premiere Edition do Yaris Hybrid 130, que passa a ser o topo de gama, é distinguida pela pintura Azul Neptuno, contrastada pelo tejadilho e pelos pilares em preto.

O mesmo tom azul é replicado nos pespontos contrastantes dos bancos, e nas linhas do tabliê e dos painéis das portas, a que se somam as novas jantes maquinadas em liga leve de 17 polegadas.

Os modelos de toda a gama têm agora melhor insonorização com o aumento da espessura das superfícies vidradas e o reforço de vários materiais insonorizantes na zona do motor e locais específicos do habitáculo.

Evolução na segurança

É a bordo que se percebem as alterações tecnológicas mais relevantes, a começar pelo novo painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas.



O ecrã táctil central de 10,5 polegadas recebe o novo sistema multimédia Smart Connect, compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fios.

As restantes versões, com a motorização híbrida de 116 cv, mantêm o painel digital de instrumentação de sete polegadas e o sistema multimédia num visor de nove polegadas.

Neste Yaris Hybrid 130, o acesso às funcionalidades é mais rápido, graças a um interface mais intuitivo e com navegação em nuvem de série com informações actualizadas de rotas e estado do trânsito.

O sistema de reconhecimento de voz Hey Toyota também evoluiu para interacções vocais mais naturais, enquanto os sistemas Safety Sense e as actualizações multimédia passam a ser feitas por via remota.



Os sistemas de apoio ao condutor também foram melhorados com a inclusão de uma nova câmara e um radar de maior alcance que detecta obstáculos e situações de risco mais cedo.

Também são adicionados o assistente de controlo de aceleração e os sistemas de travagem de emergência e manutenção de faixa.

Os primeiros exemplares do Toyota Yaris Hybrid 130, assim como os renovados Hybrid 115, começam a chegar no primeiro trimestre de 2024 ao nosso país.

