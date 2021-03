O novo Toyota Yaris foi o grande vencedor da edição de 2021 do Car of the Year, repetindo a proeza conquistada em 2000 com a primeira geração do modelo.





Toyota Yaris ganha Car of the Year 2021

O anúncio foi feita esta segunda-feira na Palexpo de Genebra, onde iria acontecer esta semana mais uma edição do salão automóvel suíço, não tivesse ele sido cancelado pelo segundo ano consecutivo devido às contingências da pandemia da Covid-19.

O hatchback japonês, que já vai na quarta geração, recolheu 266 pontos nos votos atribuídos pelos 59 membros do júri de 22 países.

Estética, qualidade percebida, equipamentos de segurança e conforto, desempenho e manobrabilidade, sem esquecer o sistema motriz híbrido a gasolina, foram os pontos mais apreciados no Toyota Yaris.

Embora vencedor destacado entre os sete modelos a concurso, os números revelam que a disputa pelo troféu foi bem acesa.

Aos 266 pontos atribuídos pelo júri internacional ao Toyota Yaris, seguiram-se o Fiat New 500 (240) e CUPRA Formentor (239) nos dois degraus mais baixos do pódio.

O "eléctrico" Volkswagen ID.3 recolheu 224 pontos, seguido do Skoda Octavia (199), Land Rover Defender (164) e Citroën C4 (143).

A ajudar à vitória do compacto japonês terá estado, certamente, a versão desportiva GR Yaris, como avança o portal do concurso automóvel.

