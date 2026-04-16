Toyota Yaris Cross retocado para manter-se na crista da onda

Há boas notícias para quem já esteja "cansado" do visual do Toyota Yaris Cross depois duma primeira reestilização em 2024: o SUV compacto foi alvo duma notória remodelação estética por fora, sem esquecer o reforço das tecnologias embarcadas.

É na dianteira que se exibem os "arranjos" mais profundos, com a nova grelha em padrão "favo de mel" na cor da carroçaria e com os faróis LED redesenhados a integrarem as luzes diurnas.

Sem qualquer mudança na traseira, o conjunto é realçado, segundo o nível de acabamento, pelas novas jantes de 17 ou 18 polegadas em liga leve, e pelas novas cores Precious Bronze e Celestite Grey.

A evolução estilística a bordo é realçada nos acabamentos das portas e do painel de instrumentos em tom platinado, assumindo ainda novos bancos com formato desportivo nas versões mais equipadas.

116 ou 131 cv híbridos?

O que não mudou foram as motorizações híbridas da gama, sempre apoiadas pelo bloco atmosférico de 1.5 litros aliado a um propulsor eléctrico e a uma transmissão automática CVT.

O Hybrid 115 assume 116 cv e 141 Nm com tracção dianteira, sendo 131 cv e 185 Nm no hybrid 130, podendo também equipar a tracção integral.

Apontados aos consumos controlados abaixo dos 5 litros/100 km, no desempenho a solução menos potente acelera em 11,2 segundos, descendo 0,5 segundo na variante mais poderosa.

GR Sport para a emoção

A linha GR Sport mantém-se no menu com toques ainda mais aguerridos, como se percebe no pára-choques frontal, nas saias laterais e nas jantes maquinadas de 18 polegadas.

A bordo são os bancos desportivos com forte apoio lateral a ganharem particular destaque, assim como os detalhes prateados nas portas e no painel de instrumentos.

Unicamente disponível na variante Hybrid 130 com tracção à frente, esta proposta recebeu também uma afinação específica da suspensão para uma experiência na estrada mais vibrante.

Toda a gama equipa os mais recentes sistemas de segurança e apoio à condução T-Mate com novas funcionalidades integradas no Toyota Safety Sense como o travão de assistência ao estacionamento e o monitor de ângulo morto.

O renovado Toyota Yaris Cross tem chegada prevista aos concessionários nacionjais nas primeiras semanas de Outono mas os preços não foram adiantados.

Texto: P.R.S.

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