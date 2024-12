É o regresso do Urban Cruiser à Europa mas com uma estética e um sistema motriz completamente distinto do crossover que a Toyota lançou em 2008.

Toyota Urban Cruiser regressa à Europa em modo eléctrico

Conhecido que foi o Urban SUV Concept, no início deste ano, a primeira surpresa desta proposta alimentada a electrões está mesmo no nome, já que de lado fica o expectável bZ2X.

Em relação ao protótipo de que deriva mantém-se o perfil compacto e robusto, confirmado pelas grossas protecções pretas na parte inferior da carroçaria e pelos largos guardas-lamas traseiros.

Com 4,28 metros de comprimento, são inegáveis as semelhanças com o recente Suzuki eVitara ou não partilhasse ele a mesma base daquele SUV compacto.

Afinal, a construtora nipónica foi responsável pelo desenvolvimento técnico e, em particular, pela nova plataforma eléctrica.

A principal distinção está mesmo no arranjo das ópticas e do pára-choques frontais porque de perfil e atrás tudo fica igual; entre ambos só muda o logótipo das marcas.

As jantes em liga leve, de 18 ou 19 polegadas consoante a versão, embelezam o conjunto, reforçado por um leque alargado de cores exteriores, a que se soma uma variante com o tejadilho em Black Night Sky.

Interior pragmático

A concepção do habitáculo é clássico quanto baste: o tabliê é em tudo semelhante ao do eVitara mas novidade num Toyota é o painel digital a juntar a instrumentação de 10,25 polegadas à multimédia de 10,1.

A consola central, ao nível dos bancos, junta os controlos dos modos de condução, ficando mais acima as teclas dedicadas à climatização e ao volume do rádio.

Com um bom espaço a bordo quanto permitem os 2,70 metros que separam ambos os eixos, uma das valências está no banco traseiro deslizante em duas partes e rebatível em três segundo as necessidades.

Uma modularidade essencial para fazer crescer a capacidade da bagageira, que não foi revelada, mas que deverá superar os 306 litros que o crossover eléctrico da Suzuki oferece.

Duas baterias à escolha

O Urban Cruiser será o primeiro modelo europeu da Toyota a receber baterias LFP, com a entrada na gama a fazer-se com um acumulador de 49 kWh para alimentar o motor de 106 kW (144 cv) e 189 Nm.

A um nível superior está a versão com a bateria de 61 kWh associada a um propulsor de 128 kW (174 cv) com o mesmo binário.

O topo de gama é assumido pela variante com tracção integral, quando nas anteriores é dianteira, com a integração dum motor de 48 kW (65 cv) para conseguir uns combinados 135 kW (184 cv) e 300 Nm.

Nada foi adiantado sobre a autonomia de cada uma das propostas mas, à partida, deverá apresentar-se em redor dos 400 quilómetros, faltando saber a potência e tempos de carregamento da bateria em DC.

O sistema motriz compreende um controlo para a assistência em descidas e um modo Trail de condução que detecta e trava uma roda em movimento enquanto dirige o binário de tracção para a roda oposta.

Já as versões com tracção dianteira beneficiam do modo Snow para controlar o binário e reduzir o deslizamento das rodas.

Tecnologias de última geração

A Toyota sublinha que as especificações de equipamento do crossover incluem as mais recentes tecnologias de segurança, informação e conectividade.

Entre elas estão os sistema de pré-colisão, controlo da velocidade de cruzeiro adaptativo, e alerta de saída e assistência à manutenção de faixa, a que somam câmaras a 360 graus para facilitar as manobras.

De série, e logo na entrada de gama, está a integração da bomba de calor para o pré-aquecimento manual da bateria como forma de optimizar o desempenho nos carregamentos.

Ainda sem preços definidos para o nosso país, o Toyota Urban Cruiser fará a sua primeira aparição pública no salão automóvel de Bruxelas que irá decorrer entre 10 e 19 de Janeiro.

Criatividade virtual

Em paralelo à estreia virtual do crossover eléctrico, foi avançada a especial e-collection que a Toyota define como uma linha inovadora de visões onde o design exploratório encontra soluções multifuncionais.

A colecção aproveita as tecnologias mais inovadoras que a marca tem para oferecer, criando soluções para comunidades cada vez mais híbridas e hiperconectadas num futuro cada vez mais próximo.

Os conceitos criativos incluem um espaço de trabalho pop-up portátil alimentado a energia solar ou um animal de estimação digital que cuida da saúde mental do "dono".

Originais são a DualGuitar, em que a cada guitarrada nas cordas é gerada energia para dispositivos eléctricos domésticos, e as Notification Nails.

Nesta combinação entre beleza e tecnologia, cada ponta da unha muda de cor para sinalizar diferentes tipos de notificações, evitando aos utilizadores estarem a verificar constantemente os seus telemóveis.

