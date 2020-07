Toyota Supra GRMN pode receber motor do BMW M3 com 510 cv

O Toyota Supra pode vir a contar com uma edição especial limitada, denominada Supra GRMN, com a mesma motorização dos novos BMW M3 e M4.

A informação está a ser avançada pela publicação japonesa "Best Car", que adianta que o bloco de 3.0 cilindros turbo com seis cilindros em linha da marca de Munique – já usado nos BMW X3 M e X4 M – que vai equipar os novos BMW M3 e M4 também vai chegar ao desportivo japonês.

Este Toyota Supra GRMN deverá passar a contar com uma potência a rondar os 510 cv e os 608 Nm de binário máximo, números que o vão atirar para um patamar distinto, já que o GR Supra Legacy, a versão mais potente do Supra da actualidade, conta "apenas" com 340 cv.

Outra das informações avançadas por este meio está relacionada com a transmissão. As versões actuais do GR Supra contam com uma caixa automática de oito velocidades, mas tudo indica que este Supra GRMN passe a ter uma caixa automática de dupla embraiagem com sete velocidades.

Se estas informações se confirmarem, o Supra GRMN deverá ter uma produção limitada a apenas 200 exemplares em todo o mundo, com a chegada ao mercado a acontecer apenas em 2023.