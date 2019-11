Toyota Supra em saldos… para o ferro velho!

Está interessado na exclusiva edição Premium do Toyota Supra mas a sua conta bancária está a milhas do que é necessário desembolsar para poder decorar a sua garagem com este desportivo subliminar?

Pois agora tem a oportunidade de adquirir um bólide por aquilo que acreditamos ser um preço de "amigo", bem abaixo dos 81 mil euros por que se pede por um GR Supra novinho em folha no nosso país.

Não fosse ele estar com a frente toda espatifada, próprio de quem decidiu dar um chi-coração mais vigoroso a uma árvore ou a um poste com o desportivo, e se calhar até poderia compensar a compra.

Pois a divisão da Insurance Auto Auctions em Dundalk, no estado norte-americano do Maryland, vai levar a leilão, nos próximos dias, este carro que já terá feito feliz o seu dono até ter um contacto imediato com um obstáculo mais coriáceo.

Há apenas um "pequeno" problema, bem visível nas fotografias publicadas no portal da leiloeira: não há maneira de pôr a "roncar" os 340 cv que debita o motor turbo de 3.0 litros e seis cilindros em linha.

Pior ainda: com a destruição a prolongar-se pelo habitáculo adentro, é impossível verificar os quilómetros percorridos no painel de instrumentos… e não é por causa dos airbags estarem a tapar os estragos.

Se quiser este Toyota Supra Premium para peças, sem dúvida que este leilão poderá ser tentador… para um ferro-velho!

