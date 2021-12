A Toyota Motor reviu, esta terça-feira, em alta a sua previsão de vendas de veículos eléctricos.





Toyota quer vender 3,5 milhões ''elétricos'' por ano até 2030







A construtora automóvel japonesa estabeleceu como objectivo a venda de 3,5 milhões de viaturas por ano até 2030, e até lá espera ter 30 novos modelos em catálogo.

Akio Toyoda, presidente da Toyota, anunciou 16 novos modelos de veículos eléctricos para o mercado, e um maior investimento no desenvolvimento de baterias, de acordo com agência espanhola EFE.

O grupo nipónico pretende aumentar o investimento no sector das baterias eléctricas. Os dois biliões de ienes (cerca de 15,6 mil milhões de euros) a investir representam um aumento de 33% face ao anteriormente previsto.

A Toyota quer aproveitar o actual impulso da indústria para alcançar uma sociedade sem dióxido de carbono.

"Dependendo do país e da energia utilizada nos veículos, serão modelos redutores de carbono ou veículos sem carbono", disse o presidente do grupo.

A Toyota quer comercializar anualmente cerca de 3,5 milhões destes veículos até 2030, contra os 2 milhões anuais que antes tinha previsto.

Akio Toyoda espera que 1 milhão seja pela mão da Lexus, a marca topo de gama do grupo, que deverá ter um alinhamento totalmente eléctrico até ao final desta década.

"Este alvo será o nosso guia para fazer os preparativos necessários nas nossas linhas de produção", afirmou Masahiko Maeda, responsável pelo departamento tecnológico da empresa.

No que às baterias diz respeito, Maeda apontou que o volume de produção ainda está em estudo, e que a intenção da marca é a "produção local para o consumo local".

A Toyota pretende assegurar um fornecimento estável destes componentes, ainda que vá continuar a trabalhar com parceiros locais em certos mercados com base no desenvolvimento dos mesmos.

