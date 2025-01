Toyota Prius tenta fintar comboio; não correu nada bem!

Uma passagem de nível com as cancelas fechadas e com os avisos sonoro e visual em plena acção deveria ser suficiente para alertar qualquer automobilista para a passagem dum comboio.

Pois há uma semana, numa avenida de Miami, o condutor dum Toyota Prius de segunda geração optou antes por testar as suas habilidades mágicas para fintar um comboio pendular a alta velocidade.

O encontro imediato de terceiro grau foi trágico, como seria de esperar, com o alucinado "piloto" a ver pelo retrovisor a traseira do híbrido a desaparecer num piscar de olhos.

Todos os idiotas são bafejados pela sorte, terá pensado quem assistiu ao incidente, já que o condutor apenas sofreu ferimentos ligeiros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?