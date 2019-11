Toyota Mega Cruiser: o Hummer japonês?

Conhece o Toyota Mega Cruiser? Provavelmente não. Mas pense nele como uma espécie de Hummer japonês, tantas são as semelhanças visuais.

Este é o maior 4WD alguma vez produzido pela Toyota e tal como o Hummer H1, começou por ser pensado para um uso militar, para transportar tropas japonesas. Ainda assim, acabou por ser usado pela polícia, pelos bombeiros e até por equipas de resgate, sendo que um número muito limitado de unidades foram vendidas a civis.

Este modelo começou a ser produzido em 1995 e continuou a ser feito até 2002, sendo que cada unidade custava o equivalente a 90 mil euros. O tamanho e os elevados impostos que pagava faziam com que a versão civil estivesse ao alcance de muito poucas pessoas, mas nem isso impediu que este modelo se tornasse numa espécie de ícone da marca nipónica.

Motor diesel de 4.1 litros

Este "monstro" sobre rodas era alimentado por um motor turbo diesel de quatro cilindros com 4.1 litros de capacidade. Produzia 150 cv de potência e 382 Nm de binário máximo e estava afinado para produzir muito binário a baixas rotações.

Contava com bloqueios de diferencial à frente, no meio e atrás, bem como com quatro rodas direccionais e uma caixa automática de quatro velocidades que transmitia a potência permanentemente às quatro rodas.

Que não restem dúvidas, este modelo foi um fracasso financeiro para a Toyota, mas tinha um carácter tão forte que sobreviveu a todos estes anos. Ninguém fica indiferente ao Mega Cruiser e isso faz dele um automóvel muito especial.