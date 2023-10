Toyota IMV 0 Concept: uma 'pick-up' multifunções para o dono configurar

Há uma nova pick-up multifuncional da Toyota em que são os próprios donos a terem um papel decisivo no processo de criação de mobilidade.

A própria sigla IMV 0 deste concept car não significa outra coisa do que Innovative International Multi-purpose Vehicle Zero.

Inovador quanto baste, a carrinha de caixa aberta destaca-se pelas suas capacidades de adaptação e transformação segundo as necessidades

A somar a esta novidade, que será revelada no salão automóvel de Tóquio a 25 de Outubro, estão mais dois protótipos eléctricos da insígnia japonesa.

O primeiro exemplo é um SUV dominado pelo digital para dar a melhor experiência de condução, a que se soma um desportivo de altas prestações.

Para todo o serviço

Assumidamente um carro de lazer e de trabalho, o Toyota IMV 0 compreende um chassis com longarinas e travessas a suportar uma cabine simples ou dupla.

Com 5,03 metros de comprimento e 3,09 metros a separar os dois eixos, foi criado para montar uma grande variedade de equipamentos na traseira.

São vários os exemplos de montagem avançados pela marca japonesa, sendo de destacar o offroader com cabine dupla.



O protótipo com reforços montados à frente e atrás equipa ganchos de reboque, assim como uma estrutura própria para vários equipamentos na caixa de carga.

Este é apenas um exemplo, já que também são avançadas ideias para um carro puramente de trabalho e outro de lazer, sem esquecer um veículo de socorro.

A sua polivalência está igualmente exemplificada nas diversas opções motrizes a gasóleo, híbridas a gasolina ou 100% eléctricas.

O Toyota IMV 0 será mostrado ao público no salão automóvel de Tóquio, a partir de 215 de Novembro, sendo esperado um modelo de produção para o ano.

Um SUV e um desportivo GR

A somar à pick-up estão duas novas propostas eléctricas que antecipam um futuro transformado pela electrificação.



O primeiro exemplar consiste no FT-3e, um SUV que alia a experiência de condução a serviços personalizados apoiados em tecnologias inovadoras

Embora as imagens pouco deixem perceber, revela uma estética avançada com as linhas e superfícies a serem mantidas tão simples quanto o possível.

A parte inferior da carroçaria e a parte superior da porta exibem dados como a carga da bateria ou a temperatura a bordo com a aproximação do condutor.

Já o FT-Se não é mais do que um desportivo de alto desempenho que integra a experiência adquirida pela Gazoo Racing no desporto automóvel.

À procura da maior estabilidade de condução e desempenho aerodinâmico, partilha diversos componentes com o FT-3e.

Mais uma vez, as imagens são demasiado discretas para se perceberem as suas linhas principais.



Todavia, a marca nipónica assume que as suas proporções são largas e baixas, aliadas a uma silhueta elegante e moderna, para reduzir o arrasto aerodinâmico.

O posto de condução avançado incorpora comandos intuitivos para uma experiência de condução mais envolvente.

Para tal contribui o baixo perfil do painel de instrumentos, a garantir uma boa visibilidade, e detalhes que protegem o corpo das forças G durante a condução.

A Toyota sublinha ainda que na génese deste carro está a ideia de continuar "a crescer com o condutor" através de actualizações de software.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?