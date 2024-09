Toyota Hilux já é Hybrid 48V sem perder robustez e dinamismo

A Toyota está prestes a reforçar a oferta Hilux no nosso país com um mild hybrid de 48 volts no acabamento Invencible para a versão de cabine dupla.

A distingui-la da restante gama, em termos visuais, está uma grelha tridimensional suportada por um pára-choques renovado que realça a sua fiabilidade fora e dentro do alcatrão.

Com 5,33 metros de comprimento por 1,90 de largura e 1,87 de altura, oferece uma caixa de carga com 1,56 metros de extensão para uma carga útil até mil quilos e uma capacidade de reboque até 3.000 quilos.

Tal como nas versões com motor convencional, a arquitectura da carroçaria assenta sobre um chassis estrutural devidamente calibrado para maior resistência, durabilidade e rigidez torcional.

As molas de lâminas e os amortecedores duplos da suspensão traseira proporcionam o desempenho "todo o terreno" esperado, com o comportamento e o conforto em estrada a serem semelhantes aos dum SUV.

As credenciais de robustez e versatilidade apoiam-se numa distância ao solo de 310 mm, com os ângulos de entrada e de saída a serem, respectivamente, de 29 e 26 graus, e capaz de passar a vau até 700 mm.

Tecnologicamente evoluída

O condutor pode contar a bordo da Toyota Hilux Hybrid 48V com o sistema multimédia Smart Connect num ecrã de oito polegadas, com acesso a navegação na "nuvem" para planear viagens de forma mais eficiente.

Além das informações de trânsito ao minuto, inclui um agente vocal para atender chamadas telefónicas em modo "mãos livres", sendo o telemóvel compatível com Apple CarPlay sem fios e Android Auto com cabo.

A aplicação MyToyota permite ainda operar várias funções da pick-up a partir do telemóvel, podendo ser utilizada para agendar e lembrar serviços.

No campo da segurança activa e passiva, pode contar-se com a tecnologia Safety Sense da Toyota, que compreende um sistema de pré-colisão melhorado capaz de detectar peões e ciclistas.

Dispõe ainda de velocidade de cruzeiro adaptativo com reconhecimento de sinais de trânsito, estando ainda habilitado a abrandar automaticamente o veículo para assegurar velocidades adequadas em curva.

Diesel com apoio eléctrico

O grupo motopropulsor é composto pelo reconhecido bloco turbodiesel de 2.8 litros com 204 cv e 500 Nm, associado a um novo motor-gerador eléctrico.

A passar potência e binário às quatro rodas está uma caixa automática de seis relações, com o propulsor eléctrico a dar 12 kW (16 cv) e 65 Nm suplementares nas acelerações.

Um tensor de dois braços fornece a tensão de correia necessária para o motor-gerador, concebido para suportar as exigências próprias de condução em estradas com pisos irregulares.

O Multi-Terrain Select, que se estreia na gama Hilux, ajusta os sistemas de controlo da tracção para uma melhor manobrabilidade e estabilidade nas mais diferentes condições.

Existem seis configurações de condução – Areia, Lama, Rocha, Terra, Neve e Auto –, com os sensores em redor da pick-up neste último modo a aplicarem as definições de controlo adequadas à estrada.

Os modos Areia, Lama, Rocha e Auto podem ser activados quando a Hilux está em (baixa) velocidade L4, com o Terra, Areia, Lama, Neve e Auto a poderem ser utilizados em H4.

A Toyota Hilux Hybrid 48V ainda não tem preços definidos nem a data de chegada aos concessionários nacionais foi anunciada.

