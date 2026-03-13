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Toyota GR Yaris refina afinações para desempenho redobrado

13:18 - 13-03-2026
 
 
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É a enésima evolução do Toyota GR Yaris com novas melhorias inspiradas no desporto automóvel, a confirmar que o pocket rocket continua a admirar milhares de condutores em busca de emoções fortes ao volante.

Seja na versão "convencional", seja no GR Yaris Aero Performance, as actualizações reforçam a ligação entre máquina e piloto com um volante remodelado no tamanho e no desenho, que teve as análises práticas em pista como base.

Para permitir respostas mais rápidas em condições de competição, o diâmetro foi reduzido em 5 mm, para os 360 mm, e a área de apoio dos dedos foi ampliada, enquanto os apoios para os polegares foram removidos daquele figurino.

A experiência conseguida no automobilismo teve igualmente um papel fundamental para redesenhar os botões, de maneira a que não seja tocados por acidente quando o volante é girado até 180 graus sem mudar as posições das mãos.

O contacto com o solo e o desempenho em pista também foram melhorados em termos de aderência e controlo com a adopção dos novos pneus Potenza Race.

Os pneumáticos da Bridgestone viram revistos a construção interna, o composto de borracha e o desenho da banda de rodagem para um comportamento ainda mais eficaz, ao mesmo tempo que o ruído de rolamento foi reduzido.

Foco nas optimizações técnicas

As configurações de amortecimento da suspensão também foram alteradas para maximizar a tracção adicional, tomando como base a experiência da Toyota Gazoo Racing em competições como o Super Taikyu e o nacional de ralis japonês.

As actualizações técnicas refletiram-se ainda na optimização da rigidez da barra de torção, com o software de controlo a alargar a faixa de actuação da direcção assistida eléctrica (EPS), mesmo em travagens bruscas e curvas pressionantes.

De série nos recursos de segurança passa a ser a câmara de monitorização que detecta sinais de distração ou fadiga do condutor, e que está ligada ao sistema de paragem de emergência do desportivo.

O conforto a bordo não foi descurado em condições climatéricas mais gélidas: as funções de aquecimento do banco e do volante estão agora disponíveis em combinação com o opcional travão de mão vertical.

Todas estas evoluções fazem já parte da nova "fornada" dos GR Yaris e GR Yaris Aero Performance que podem ser encomendados no território europeu; falta só saber as implicações nos preços finais de cada versão no nosso país.

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