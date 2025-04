Toyota GR Yaris reafinado ganha travão de mão vertical para o 'drift'!

É difícil perceber o que mais falta evoluir no brutal GR Yaris para fazer dele um pocket rocket ainda mais explosivo.

Pois a Toyota decidiu recalibrar o feroz desportivo com uma transmissão automática reafinada, juntando uma direcção mais precisa, sem esquecer as devidas "mexidas" na suspensão para reforçar a estabilidade.

E, para quem faz das derrapagens controladas um modo de vida, pode contar com um travão de mão vertical para as emoções mais radicais nas versões com caixa manual ou automática

Transmissão optimizada

Lançado em 2020, o Toyota GR Yaris recebeu uma forte actualização mecânica, estética e tecnológica há menos dum ano mas tal evolução não foi suficiente para os engenheiros da Gazoo Racing.

O visual por fora e por dentro, assim como os explosivos 280 cv debitados pelo turbo de 1.6 litros e três cilindros permanecem inalterados, sendo dado toda a atenção à reconfiguração do chassis.

Os reajustamentos têm em linha de conta a experiência da divisão desportiva da Toyota nos ralis mas a principal novidade está mesmo na montagem dum travão de mão vertical na consola central.

A solução opcional para os modelos com transmissão manual ou automática apoia-se nos conhecimentos "adquiridos" no Mundial WRC e no campeonato japonês de rali.

Some-se a optimização da transmissão automática directa Gazoo Racing de oito relações no controlo da seleção de velocidades, principalmente em condução desportiva, e o gozo ao volante está assegurado.

Aliás, para reforçar a experiência de condução com dois pedais, o apoio para o pé também foi aumentado, enquanto a resposta do volante foi melhorado com o uso de parafusos especiais com fixação mais rígida.

Suspensão retrabalhada

A configuração da suspensão foi retrabalhada para melhorar a estabilidade com a montagem duma cabeça de parafuso mais larga para ligar os braços da suspensão traseira à carroçaria.

Já os parafusos que fixam os braços inferiores da suspensão dianteira e as juntas esféricas inferiores, bem como os amortecedores traseiros e a carroçaria, têm uma nova flange com nervuras.

As definições da suspensão foram ajustadas para acomodar estas alterações, bem como o binário mais elevado utilizado para apertar alguns dos parafusos convencionais.

A força de amortecimento também foi modificada para maior controlo e conforto na condução, enquanto a direção assistida elétrica também beneficiou de melhorias para um comportamento mais preciso em curva.

Para esta evolução foi imprescindível o contributo do piloto de corridas Kazuya Oshima para gerar a sensação de uma relação 1:1 entre o movimento do volante e a resposta da roda.

As encomendas no nosso país para este GR Yaris evoluído abrem no último trimestre, com as entregas dos primeiros exemplares a acontecerem antes do final do ano ou, o mais tardar, no início de 2026.

