Toyota GR Yaris Morizo RR mais bruto com Nürburgring no horizonte

Não é só no salão de Bruxelas que as principais novidades automóveis merecem destaque. Do outro lado do mundo, o Tokyo Auto Show exibe as "máquinas" mais delirantes, com as japonesas à cabeça.

Um dos melhores exemplos é o novíssimo GR Yaris Morizo RR da Toyota: esta edição ultra-limitada a 200 exemplares foi recriada sob a supervisão de Akyo ‘Morizo’ Toyoda, responsável máximo do construtor nipónico.

A evolução "secreta" deste pocket rocket beneficia da experiência do executivo nas 24 Horas de Nürburgring do ano passado ao volante dum GR Yaris com transmissão automática directa de oito relações da Gazoo Racing.

Chassis recalibrado

A suspensão foi recalibrada para conseguir um nível de amortecimento óptimo que mantenha o contacto firme dos pneus com pisos irregulares, apoiado pela força descendente gerada pela asa traseira exclusiva em fibra de carbono.

A Toyota explica que o novo arranjo da suspensão, assim como a modificação da direcção assistida por via eléctrica oferece uma experiência de condução mais confortável no dia a dia, sem abdicar dos track days.

Somam-se ainda o modo de tracção integral Morizo, por troca com o anterior Gravel, que distribui o binário e a potência numa relação 50:50 entre os eixos dianteiro e traseiro, e uma aerodinâmica digna do mundo da competição.

O resultado final é um desportivo que dispensa ganhos de potência espectaculares para favorecer uma condução ainda mais precisa para negociar as dezenas de curvas daquele "inferno verde".

A fazer fé nesses dados, significa que sob o capô se mantêm os mesmos 280 cv e 390 Nm debitados pelo motor turbo tricilíndrico de 1.6 litros, capaz de levar o desportivo em 5,2 segundos dos zero aos 100 km/hora.

Estilo muito próprio

Quanto ao estilo, o GR Yaris Morizo RR exibe a pintura exclusiva Gravel Khaki, de onde sobressaem o capô e a asa traseira em fibra de carbono, com a grelha do radiador a ser em Piano Black.

O conjunto ganha ainda mais força visual com as jantes de 18 polegadas pintadas em bronze fosco, onde atrás se escondem as pinças de travão em amarelo.

A bordo saltam à vista o volante mais pequeno forrado a camurça, com botões alterados de acordo com a experiência adquirida nos GR Yaris Rally2, e patilhas de competição para engrenar as oito relações da caixa automática.

Todas estas modificações a bordo quase deixam de lado a placa exclusiva decorada com o número de série do "foguete" e o logótipo Morizo RR.

Sem preços nem data de lançamento no nosso país, o Toyota GR Yaris Morizo RR está limitado a 200 unidades, sendo metade para a Europa e as restantes para os aficionados japoneses.

