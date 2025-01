Toyota GR Yaris ganha motor traseiro... para o regresso do MR2?

Há um novo GR Yaris em desenvolvimento e nada melhor do que surpreender os admiradores do pocket rocket com o motor montado em posição central traseira como num "vulgar" super desportivo.

Pois foi esse M Concept que a Gazoo Racing levou ao Tokyo Auto Salon no último fim de semana mas sem o bloco turbo de 1.6 litros e três cilindros que equipa o modelo original.

No seu lugar está um motor turbocomprimido de 2.0 litros que a divisão desportiva da Toyota está a desenvolver.

Baptizado como G20E, o quatro cilindros poderá estar capaz de debitar mais de 400 cv de potência, mas sem os responsáveis confirmarem se a tracção é traseira, como confirmam as vias e os pneus mais largos.

À partida esta versão M destina-se apenas ao campeonato japonês Super Taikyu para afinar o propulsor ao máximo, tendo como piloto em algumas corridas Akio ‘Morizo’ Toyoda, presidente da insígnia nipónica.

Com este GR Yaris M Concept, a Toyota "explica" como é possível adaptar a plataforma combinando elementos das arquitecturas TNGA-B do Yaris e TNGA-C do Corolla com um esquema mecânico inédito.

Agora, resta saber a que desportivo de produção se dirige este motor? São cada mais insistentes as vozes a afirmarem que terá como destino final o futuro MR2 ou mesmo um novíssimo Celica.

Esta opção abriria caminho ao desenvolvimento dum desportivo de nicho como seriam aqueles sucessores mas a custos mais baixos por não ser preciso conceber chassis específicos para qualquer um deles.

