As mudanças não se resumem apenas à estética já que o bloco de 1.6 litros e três cilindros viu os originais 261 cv subirem para uns estrondosos 280 cv.

Toyota GR Yaris ganha mais potência e melhor desempenho

Os primeiros exemplares deste pocket rocket estão previstos chegarem este Verão ao nosso país mas os preços ainda não estão definidos.

Ainda mais potente

Estreado sexta-feira no salão automóvel de Tóquio, o renovado GR Yaris da Toyota sofre as "clássicas" mudanças visuais, mecânicas e tecnológicas.

A suspensão é agora mais firme, com molas reforçadas à frente e atrás, assim como os suportes dos amortecedores dianteiros.

Também a carroçaria recebeu mais pontos de solda para aumentar a rigidez da estrutura.

A gestão electrónica da tracção integral também foi alterada, para optimizar a distribuição da potência e do binário segundo os modos de condução.

O aumento da pressão do turbocompressor do bloco de 1.6 litros permitiu elevar os originais 261 cv e 360 Nm para uns exuberantes 280 cv e 390 Nm.

Todavia, a velocidade máxima e a aceleração dos zero aos 100 km/hora não foram revelados.

A assegurar a fiabilidade do motor estão vários pormenores que incluem um sistema de válvulas reforçado.



Também foi concebido um novo material para a válvula de escape e um aumento da pressão na injecção de combustível.

Também foram instalados novos pistões leves com anéis resistentes ao desgaste e foi adicionado um novo sensor de pressão de admissão.

Mais veloz em automático

A passar os 280 cv e 390 Nm às quatro rodas está a mesma caixa manual de seis relações.

A novidade está na Gazoo Racing Direct Automatic Transmission, uma transmissão automática de oito velocidades com relações mais curtas e rápidas

O software desta transmissão foi afinado para detectar como o condutor usa os travões e o acelerador.

A necessidade de mudar a velocidade antecipa alterações no comportamento do veículo.



Pretende-se que a selecção das relações reflicta as intenções do condutor, em tudo semelhante à condução dos pilotos profissionais.

Certo é que, nos testes em pista, o novo sistema conseguiu garantir tempos por volta mais rápidos do que a transmissão manual.

O desempenho em termos de manobrabilidade é apoiado, de série, pelos diferenciais de deslizamento limitado Torsen à frente e atrás.

Aderência e tracção ideais

Uma nova função de selecção dos modos de condução está disponível para adaptar o automóvel tanto à condução desportiva como ao uso do dia a dia.

Os Sport, Normal e Eco activam diferentes definições para a direcção assistida eléctrica, ar condicionado, resposta do acelerador e visor da instrumentos.



Já a versão equipada com a transmissão automática, a sensação e a selecção das mudanças também são ajustadas.

No modo Sport, é dada prioridade à resposta na posição D, enquanto a utilização no modo M assegura passagens de caixa mais rápidas.

A aderência e a tracção ideais são conseguidas com o sistema permanente GR-Four controlado por via electrónica.

O equilíbrio das tracções dianteira e traseira é conseguido segundo os cenários de condução Normal, Sport e Track.

Espírito competitivo a bordo

São poucas as evoluções estéticas por fora do novo Toyota GR Yaris, resumidas a algumas mudanças discretas.

A nova malha de aço da grelha inferior está optimizada para conseguir o melhor equilíbrio entre espessura, resistência e redução de peso.



A grelha lateral tem uma abertura maior e o pára-choques inferior uma nova construção dividida que torna mais fácil e menos dispendiosa a sua reparação.

Atrás, uma abertura na extremidade da grelha inferior permite a saída de ar, reduzindo a resistência, e melhorando a manobrabilidade e estabilidade.

O mesmo não se passa a bordo, optimizado para as interacções do condutor com determinados controlos sejam mais simples.

Os botões para operar o controlo de tracção e o intercooler do motor foram movidos para mais perto da posição de condução.

Do lado do "pendura", o tabuleiro no painel de instrumentos foi aumentado para ganhar espaço para instalar medidores adicionais ou um monitor para o copiloto.

O condutor também tem direito a um banco rebaixado em 25 mm para uma melhor postura, com o volante reajustado em conformidade.



O sentido das mudanças automáticas foi alterado para adequar-se à condução de competição.

Basta empurrar a alavanca para a frente nas reduções e puxá-la para trás para subir uma mudança.

A instrumentação inclui um novo painel digital de 12,3 polegadas com duas configurações, com o perfil desportivo a exibir dados centrados no desempenho.

Na versão com caixa automática, a leitura inclui a temperatura do óleo da transmissão e um aviso visual.

É complementado com um alerta sonoro para o condutor reduzir para uma relação inferior quando as rotações do motor são demasiado elevadas.

Apenas uma versão

O novo GR Yaris chega ao nosso mercado neste Verão apenas na versão Legend, equipada com um pacote de desempenho de arrefecimento.



Nele está incluído um novo sub-radiador para melhorar a fiabilidade na condução a fundo, modificações na admissão de ar e um spray intercooler.

A pintá-lo está o novo Cinza Heavy Metal, para além dos conhecidos Vermelho Emotional, Preto Eclipse e Branco Platina.

Na lista de novos equipamentos estão os sistemas Toyota Safety Sense de última geração, assim como a navegação e a chave digital "inteligente".

Estão ainda previstas séries especiais baptizadas com os nomes de dois dos seus pilotos do Mundial de Ralis WRC.

As edições Sébastien Ogier e Kalle Rovanperä baseiam-se nos modelos conceptuais apresentados no salão automóvel de Tóquio do ano passado.

A estreia acontece na véspera do Rali de Monte Carlo, que se realiza de 25 a 28 de Janeiro de 2024.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?