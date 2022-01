Já se sabia que o GR Yaris da Toyota é um dos mais poderosos desportivos do momento, mas usá-lo para rebocar um Porsche 911 tombado numa valeta é algo inédito.





Toyota GR Yaris ''explica'' como se reboca um Porsche

E, no entanto, foi o que aconteceu alguns dias antes do Natal numa estrada gelada da Polónia.

Foi difícil pôr os 261 cv de potência do pocket rocket no solo, face às condições em que o piso se encontrava, mas, embora não se perceba no vídeo, lá conseguiu rebocar o Porsche.

Do acidente não resultou qualquer vítima mas talvez não seja muito boa ideia ir fazer derrapagens para uma estrada cheia de gelo com desportivos de alta potência.

