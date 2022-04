Toyota GR Supra já tem caixa manual e chega no final do ano

O que é prometido é devido: o Toyota GR Supra ganha uma caixa manual "inteligente" (iMT) de seis velocidades e chega ao nosso país no último trimestre deste ano.

A insígnia japonesa já revelou diversos detalhes sobre o coupé, sendo a mais relevante o facto de aquela transmissão estar apenas disponível na versão equipada com o bloco de 3.0 litros e seis cilindros.

A gama é complementada com a variante especial Lightweight, com o peso a reduzir-se em quase 40 quilos para uma agilidade ainda mais eficaz.

Nova caixa de raiz

Fiel à engenharia desenvolvida para o GR Supra, os componentes da nova caixa manual foram especificamente projectados para responder aos 340 cv e 500 Nm debitados pelo motor.

O eixo de transmissão e o conjunto de engrenagens foram modificados, e elementos desnecessários, como o pacote de insonorização acústica, foram removidos para reduzir o peso.

À caixa manual foi ainda adicionada uma embraiagem de grande diâmetro com uma mola de diafragma reforçada.

As alterações não se ficam por aqui pois também foi encurtada a relação de transmissão final, dos 3,15 existentes na caixa automática para 3,46.

Desta forma, evitam-se os arranques lentos para uma melhor sensação de aceleração nas mudanças mais baixas, mais adequada ao desempenho deste desportivo.



O software instalado na caixa manual está igualmente orientado para o desempenho, ao optimizar o binário no momento em que a mudança é engatada e a embraiagem libertada.

Contudo, se esta solução não for do agrado do condutor, pode sempre ser desligada no modo de condução Sport.

Aliás, com a montagem de um novo jogo de jantes de 19 polegadas em alumínio, o desportivo perde quase 22 quilos face à variante equipada com transmissão automática.

A variante Lightweight perde ainda o ajuste de potência e o apoio lombar nos bancos, assim como os estofos em pele, com o sistema de som a ser também diferente.



Todas estas mudanças significam uma redução superior a 38 quilos no peso do desportivo face ao "irmão" equipado com caixa automática de oito velocidades.

Gama actualizada

O lançamento do GR Supra com caixa manual de seis relações deu azo à Toyota para renovar toda a gama do desportivo com diversas actualizações, mas com especial ênfase na versão com o bloco de 3.0 litros.

Os sistemas de controlo de tracção, de estabilidade e anti-rolamento foram recalibrados nesta variante, e o modo de condução Track foi reajustado para simplificar as derrapagens fácil.



Aos modos de condução é adicionada a selecção Hairpin+, projectada para tornar a condução em estradas sinuosas mais emocionante.

O controlo do binário do motor foi optimizado nesse sentido, para uma deriva mais fácil mas sempre com o poder de aceleração controlado.

A suspensão e os amortecedores foram reajustados para um melhor equilíbrio e conforto na condução, e o diferencial traseiro activo e o sistema de direcção hidráulica também foram revistos.

As alterações que resultaram na instalação da nova transmissão manual obrigaram a uma reconfiguração da consola central.



Para uma ergonomia perfeita, a unidade da consola central e o botão selector dos modos de condução foram reposicionados, e o manuseamento da alavanca, que é agora 200 gramas mais pesada, foi afinado e ajustado.

A entrada da nova gama GR Supra no nosso país mantém-se com a variante equipada com o bloco de 2.0 litros com transmissão automática.

A versão com a motorização de 3.0 litros passa a estar disponível apenas com caixa manual de seis relações.

Há também novas cores para a carroçaria, representadas pelos tons Sparkling Grey e Blue Portimão, e no habitáculo, o couro vermelho foi substituído por novos revestimentos em bege.

