Está confirmado! O Toyota GR Supra vai mesmo receber uma versão com motor de 4 cilindros para o mercado europeu.

Já disponível no Japão, há muito que se esperava que esta motorização também chegasse ao Velho Continente, até porque descer de um 6 cilindros em linha para um bloco de 4 cilindros permite uma poupança de 100 quilos, número que promete um impacto muito positivo na dinâmica – muito elogiada! – do Supra.

Tal como acontece com o motor de 3.0 litros de seis cilindros em linha com 340 cv e 500 Nm que equipa o GR Supra, também este novo motor de 2.0 litros com quatro cilindros será fornecido pela BMW. Na Europa esta configuração será oferecida com 258 cv de potência e 400 Nm de binário máximo.

A potência vai continuar a ser enviada às rodas traseiras através de uma caixa automática de oito velocidades da ZF, que vai permitir à versão menos potente do Supra passar dos 0 aos 100 km/h em 5,2 segundos e chegar aos 250 km/h de velocidade máxima.

Quando chega?

Esta versão de quatro cilindros do Supra vai chegar à Europa ainda este ano, com o arranque das vendas a estar marcado para Março. Recorde-se que esta versão vai estar disponível na edição Fuji Speedway limitada a apenas 200 unidades. Esta versão terá uma pintura exclusiva, novos apontamentos em fibra de carbono no interior e jantes de 19 polegadas.

Toyota GR Supra ganha versão menos potente. Saiba a potência!