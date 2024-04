Toyota FJ Cruiser dá emoção máxima em voo desgarrado!

É reconhecida a robustez e a polivalência do Toyota FJ Cruiser mas querer fazer do "todo o terreno" um buggy é capaz de ser pedir-lhe demasiado.

Às bolandas numa praia do Koweit, o condutor percebeu que a emoção máxima só conseguiria atingir-se desde que não levasse apertado o cinto de segurança.

Em boa hora o fez porque numa pirueta mais destravada, conseguiu sair disparado pela janela para dar um magnífico mortal encarpado nas águas do Golfo Pérsico.

Nem James Bond faria melhor com o assento ejectável do Aston Martin DB5 para comparsas indesejáveis no filme 007 – Goldfinger!

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?