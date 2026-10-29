Toyota Crown Signia transforma-se no GT-S Performance que sempre quis ser

A Toyota promete fazer do SEMA Show 2026 o palco privilegiado para revelar os seus projectos mais ousados: agora é o Crown Signia vendido na América do Norte a receber um tratamento conceptual com todo o rigor.

O GT-S Performance Concept tem o mesmo espaço e conforto do SUV original mas com uma postura Gran Turismo para "acelerar" família e bagagem pelas estradas sinuosas que circundam os canyons americanos.

Idealizado pela Toyota Motorsports Garage nos EUA, tem o porte dum SUV de baixo perfil mas com linhas bem mais agressivas, também reflectidas nas jantes e pneus de 21 polegadas concebidos para o projecto.

Pinças de travão de grande porte derivadas do Lexus RX 500h F Sport completam o conjunto, ficando apenas por saber as afinações especiais que o motor recebeu.

O Crown Signia GT-S Performance Concept será um dos destaques do SEMA Show 2026 que arranca terça-feira em Las Vegas, ao lado dos cinco Snowhunter Concept que a Toyota irá estrear igualmente no salão.

Texto: P.R.S.

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