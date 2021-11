Toyota Corolla actualiza-se com mais tecnologia

O Corolla ganhou o mais recente sistema multimédia da Toyota, com melhorias significativas na conectividade e funcionalidade, graças ao novo processador, que é 2,4 vezes mais rápido do que o actual.

Mais rápido e intuitivo

O sistema, operado a partir de um ecrã táctil de oito polegadas, interage agora de forma mais rápida aos comandos do condutor. A apoiá-lo está o Smart Connect da Toyota, para um acesso imediato a uma série de serviços inteligentes.

Incluído está a navegação baseada em nuvem, com informações de tráfego sempre activas e contínuas. É ainda compatível com Apple CarPlay sem fios, sendo necessário cabo para o Android Auto.

Um novo comando de voz reconhece os pedidos do condutor para operar o sistema e as funções do veículo, como abrir ou fechar as janelas.

As actualizações do software são feitas por via remota, com a opção de poder actualizar para um pacote mais evoluído com navegação integrada.

O pacote Toyota Smart Connect, que é gratuito por quatro anos, inclui navegação em nuvem, dados sobre locais para estacionar e informações sobre tráfego.

Novas cores

A acompanhar a evolução tecnológica do sistema de infoentretenimento, a Toyota propõe novas cores exteriores para o Corolla.

Destacam-se os Platinum White Pearl e Silver Metallic, que também estarão disponíveis numa combinação de dois tons.

A berlina recebe ainda novas jantes em liga leve de 17 polegadas, com dez raios e acabamento maquinado brilhante.

O Toyota Corolla actualizado deverá chegar aos mercados no início do próximo ano.

