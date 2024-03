Depois do Toyota C-HR 100% híbrido, era uma questão de tempo até chegar ao mercado nacional a variante de ligar à ficha eléctrica.

Toyota C-HR Plug-In Hybrid: perfil desportivo sem penalizar consumos

O novo C-HR Plug-in Hybrid 220 vai buscar o mesmo sistema motriz presente no Prius para uma potência e binário combinados de 223 cv e 208 Nm.

Já a bateria de 13,6 kWh associada ao sistema motriz anuncia uma autonomia eléctrica a bater nos 66 quilómetros.

Um protótipo de produção

O C-HR assume 4,36 metros de comprimento por 1,83 de largura e 1,56 de altura, para uma distância entre eixos de 2,64 metros.

Único senão neste crossover apontado a famílias jovens está na capacidade da bagageira, que desce para os 310 litros devido à montagem da bateria.

Inegável é o forte visual, com as ópticas em LED a criarem assinaturas de luz impactantes à frente e atrás.

Desenhado como um protótipo de produção, essa ideia ganha relevo nos puxadores das portas embutidos

A silhueta coupé, reforçado por tecto panorâmico envidraçado, e a postura mais larga dá-lhe um visual mais confiante, reforçado pelas jantes de 20 polegadas.

Tecnologias de ponta

O habitáculo é definido pelo cockpit centrado no condutor, à conta do novo painel de instrumentação de 12,3 polegadas com três configurações possíveis.



Ao centro do tabliê está o ecrã táctil multimédia de oito ou 12,3 polegadas, com o infoentretenimento Smart Connect com agente vocal, a dar uma experiência conectada.

Para além de um ambiente melhorado, o habitáculo também apresenta uma melhor qualidade do ar graças à tecnologia nanoeX.

A praticabilidade é reforçada com a aplicação MyToyota para telemóvel, ao integrar funções, como trancar/destrancar as portas e activar o ar condicionado.

Quanto aos auxiliares à condução, conta com a versão mais recente mais recente do Toyota Safety Sense.

Novidade é o sistema de controlo a baixa velocidade, que atrasa a aceleração repentina ou errada caso haja risco de colidir com o veículo da frente.

Outra inovação é o assistente pró-activo de condução, que proporciona uma desaceleração suave ao aproximar-se de um veículo mais lento ou ao entrar numa curva.

Autonomia até 66 km

Topo de gama da linha, o C-HR Plug-in Hybrid 220 é proposto nos níveis de acabamento Business, Square Collection, Lounge e GR Sport Premiere Edition.



O sistema motriz alia o bloco atmosférico de 2.0 litros de 152 cv a um propulsor eléctrico de 120 kW (163 cv).

O conjunto debita 223 cv e 208 Nm, com a bateria de 13,8 kWh a permitir até 66 quilómetros "eléctricos" entre cargas.

A aceleração dos zero aos 100 km/hora é assegurada em 7,4 segundos, com a velocidade de ponta a chegar aos 180 km/hora.

O carregamento total a 7,4 kW, através de uma wallbox ou de um posto público, é feita em cerca de 2h30.

Esta motorização conta com três níveis de regeneração que funcionam de forma semelhante ao sistema e-Pedal para facilitar a condução no tráfego citadino.

Além disso, ajusta automaticamente o modo de condução para optimizar a eficiência energética através do novo geofencing.

Sem interferência do condutor, esta função muda para modo eléctrico de forma automática quando o carro entra numa zona de baixas emissões.

O Toyota C-HR Plug-in Hybrid 220 está já disponível para encomenda, com um preço de partida ligeiramente acima dos 46 mil euros.

Equipamento Preço Business 46.020 euros Square Collection 47.890 euros Lounge 50.200 euros GR Sport Premiere Edition 53.090 euros

