Há uma semana foram abertas as reservas online para o novíssimo Toyota C-HR+ para agora serem revelados os preços nacionais de toda a gama.

Toyota C-HR+ abre encomendas; todos os preços do SUV eléctrico

Terceiro modelo 100 % eléctrico da insígnia japonesa distribuído pelos acabamentos Exclusive, Premium e Lounge, o SUV segue a mesma filosofia estética do "clássico" C-HR mas com um visual bem menos exuberante do que seria de esperar.

Novidade é também ser bem maior do que os seus "irmãos" ou não fosse ele construído na mesma plataforma eléctrica e-TNGA do Toyota bZ4X.

Refinamento total

"Esticado" aos 4,52 metros, é 16 cm mais comprido e 4 cm mais largo, para os 1,87 metros, a que se somam mais 4 cm para chegar aos 1,87 metros de altura.

Este crescimento reflecte-se no melhor espaço a bordo: são mais 11 cm a separar os dois eixos, para os 2,75 metros, com a bagageira a oferecer 416 litros de capacidade.

O desenho do habitáculo também está mais refinado graças ao uso de materiais premium, realçados pela luminosidade que lhe permite o grande tejadilho envidraçado.

Sobre o novo tabliê assenta o painel de instrumentação, alinhado com um ecrã multimédia de série com 14 polegadas, enquanto a consola central admite o carregamento sem fios de dois telemóveis.

Autonomia até 607 km

A compor a gama do Toyota C-HR+ estão variantes com tracção dianteira e integral: a primeira opção, com um propulsor de 123 kW (167cv), tem uma bateria de 57,7 kWh para uns combinados 458 quilómetros de autonomia

Já o acumulador de 77 kWh, para distâncias até 607 quilómetros, alimenta um propulsor com 165 kW (224 cv) passados ao eixo dianteiro, com a mesma bateria a equipar a proposta de tracção integral.

Os 252 kW (343 cv) combinados debitados pelos dois motores permitem acelerações em 5,2 segundos dos zeros aos 100 km/hora mas com a autonomia a baixar para 501 quilómetros.

Quanto às recargas em corrente contínua, a potência máxima chega aos 150 kW, o que leva a uma espera de 30 minutos para carregar de 15 a 80% a bateria.

O C-HR+ beneficia ainda de série dum carregador de bordo de 11 kW AC mas poder-se-á contar com um de 22 kW no acabamento Lounge mais equipado.

Versão Potência / Binário Bateria Autonomia Preço Exclusive 123 kW (167 cv) / 269 Nm 57,7 kWh Até 458 km Desde 40.900 euros Premium 165 kW (224 cv) / 269 Nm 77 kWh Até 607 km Desde 45.300 euros Lounge 252 kW (343 cv) / 339 Nm 77 kWh Até 501 km Desde 53.500 euros

Texto: P.R.S.

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