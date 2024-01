Toyota bZ4X mais rápido a carregar a baixas temperaturas

O Toyota bZ4X vai receber várias actualizações técnicas focadas no conforto e rapidez de carregamento a baixas temperaturas.

O sistema de pré-aquecimento da bateria do crossover eléctrico foi afinado para reduzir o tempo de carregamento de dez a 80% num posto rápido DC.

Um novo aquecedor radiante a bordo, instalado sob a coluna de direcção, dá um rápido aquecimento às pernas do condutor e do acompanhante logo no arranque do carro.

O programa de actualização também compreende um novo recurso para evitar colisões traseiras através dos sensores de monitorização do ponto cego.

Quando uma viatura se aproxima por trás, o sistema activa automaticamente os "piscas" de emergência para alertar o condutor.

É igualmente proposta uma nova chave digital compatível com Apple CarPlay e Android Auto para abrir e ligar o crossover através do telemóvel.

A solução pode partilhada até cinco pessoas, facilitando o acesso a familiares ou colegas de trabalho, ou a técnicos de manutenção.

O Toyota bZ4X, já equipado de série com estas actualizações nos equipamentos mais elevados, será introduzido nos mercados europeus ao longo de 2024.

