Mais de dois anos já passaram sobre o lançamento do bZ4X para agora a Toyota imprimir uma forte actualização.

Toyota bZ4X ganha novas baterias e motores mais potentes

Não será tanto no visual, que é muito discreto, mas antes no plano técnico ao integrar motorizações mais potentes, associadas a novas baterias para autonomias mais alargadas.

Os primeiros exemplares devidamente actualizados deverão começar a chegar aos concessionários nacionais no início do Outono.

Evolução estética subtil

Não foi o sucesso esperado a estreia da Toyota no mundo 100% eléctrico mas a insígnia japonesa trabalhou forte no bZ4X para ultrapassar essa questão.

Por fora, a evolução estética do SUV é mais do que subtil, com a dianteira a ser muito idêntica à do novo C-HR+, como "explicam" as ópticas em forma de bumerangue, para uma melhor aerodinâmica.

O "escudo" frontal também foi retrabalhado enquanto os arcos das rodas trocam o plástico pela pintura em preto lacado; já a traseira mantém a configuração original.

Evoluções mais visíveis só mesmo a bordo, patente no redesenho da consola central que agora passa a comportar dois espaços para carregar telemóveis por indução.

Mantêm-se alguns botões físicos paras as funções mais comuns, e o comando giratório para aceder às funcionalidades do sistema de infoentretenimento.

Este ganhou um novo ecrã de série com 14 polegadas de diagonal, com o painel de instrumentos a ganhar também um novo desenho.

Mais potente do que nunca

É no plano técnico que o Toyota bZ4X mais evoluiu: a gama dá à escolha acumuladores com 57,7 e 73,1 kWh brutos, recarregáveis até 150 kW em corrente contínua ou até 22 kW em corrente alternada.

O primeiro destina-se apenas à variante de 123 kW (167 cv) com tracção dianteira, com o segundo a equipar as variantes de 165 kW (224 cv) e de 252 kW (343 cv), esta última com tracção integral.

Os ganhos de potência em relação aos motores que equipavam o modelo original foram conseguidos com o uso de semicondutores de carboneto de silício.

A autonomia máxima combinada deverá chegar aos 573 quilómetros, dependendo da versão e da motorização, mas essa quilometragem carece ainda da devida homologação.

Mantém-se o programa que garante um mínimo de 70% da capacidade original da bateria até dez anos ou até 1 milhão de quilómetros percorridos, desde que feita a manutenção anual numa oficina da marca.

Chassis reafinado

A configuração da suspensão e da carroçaria foi igualmente actualizada para reduzir os níveis de ruído e de vibração, e oferecer um melhor conforto e dinâmica de condução.

De série pode contar-se com a função de pré-aquecimento da bateria para optimizar a recarga, e outra de navegação que selecciona automaticamente a rota com as estações de carregamento mais convenientes.

Os primeiros exemplares do renovado bZ4X começarão a chegar no início do Outono mas para o nosso país apenas estão previstas as duas propostas com um propulsor e tracção dianteira.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?