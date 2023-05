A Toyota reforçou a oferta do "eléctrico" bZ4X com duas edições especiais recheadas de equipamento, que apenas podem ser reservadas no portal nacional da marca até ao último dia de Maio.

Toyota bZ4X ganha duas edições especiais; saiba os preços

Proposta a partir de 48.890 euros, a edição Exclusive Limited comporta jantes em liga leve de 18 polegadas, ecrã multimédia de oito polegadas, assistente de voz "inteligente" e carregador de bordo de 7,4 kWh.

No que respeita à segurança activa e aos auxiliares de condução, conta com câmara traseira e sistema de alerta de pré-colisão.

Já a variante Premium Limited, com um preço de partida de 52.090 euros, inclui ecrã multimédia de 12,3 polegadas, carregador sem fios de telemóvel e câmara panorâmica a 360 graus.

Assistente de condução e sensores de estacionamento "inteligente", e alerta de ângulo morto completam a oferta.

Sendo ambas as edições especiais dirigidas a clientes empresariais, a Toyota propõe a solução de renting Kinto One com mensalidades a partir de 619 euros (mais IVA) para 60 meses e 50 mil quilómetros.

O Toyota bZ4X apresenta-se com dez anos ou 1 milhão de quilómetros de garantia para a bateria, a que se soma a garantia Toyota Relax até dez anos ou 200 mil quilómetros.

