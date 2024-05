Toyota bZ4X actualiza-se e lança variante com tracção integral

Há um novo "eléctrico" na linha bZ4X da Toyota: a gama ganha a nova variante Premium com tracção às quatro rodas, ao mesmo tempo que a renova e reforça com novos equipamentos.

A equipar a versão All Wheel Drive estão dois motores eléctricos de 80 kW (109 cv) e 169 Nm alocados aos eixos dianteiro e traseiro, para uma potência e binário globais de 160 kW (218 cv) e 336 Nm.

Contra os 7,5 segundos que a versão de tracção à frente demora a cumprir os zero aos 100 km/hora, esta novidade cumpre-os em 6,9 segundos, mantendo os 160 km/hora de velocidade máxima.

A bateria continua a ter 71,4 kWh de capacidade mas agora para uma autonomia até 415 quilómetros quando na outra proposta ultrapassa os 450 quilómetros.

Novidade no Toyota bZ4X AWD está o modo de condução XMode para "colar" o SUV a pisos com baixa aderência, com ajustes para neve e lama, a que se soma a função Grip Control para o "fora de estrada".

Mais conforto a bordo

Qualquer uma das versões da gama viu aumentada o ângulo de reclinação dos bancos dianteiros, de 42 para 72 graus.

Com o banco traseiro rebatido para a frente e o banco do passageiro da frente na sua reclinação máxima, é possível arrumar objectos com comprimentos até 2,5 m metros.

Com a gama dividida pelas linhas Exclusive, Premium e Lounge, esta última ganha o aquecimento radiante frontal, que opera em conjunto com os aquecedores dos bancos dianteiros.

O programa de actualizações para as variantes Premium e Lounge inclui uma nova funcionalidade para ajudar a evitar colisões traseiras, com o auxílio do monitor de ângulo morto e do radar traseiro.

Os "piscas" de emergência acendem-se de imediato ao ser detectado o risco de colisão com um veículo que se aproxima pela retaguarda, dispondo ambos de uma câmara a 360 graus.

O topo de gama Lounge comporta ainda uma nova chave digital para telemóvel, compatível com Apple CarPlay e Android Auto, partilhável até cinco pessoas em simultâneo.

Versão Tracção Dianteira Tracção Integral Exclusive 47.990 euros x x x x x Premium 51.190 euros 55.190 euros Lounge 57.240 euros x x x x x

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?