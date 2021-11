O segmento A é cada vez mais ignorado pelos principais construtores automóveis mas esse não parece ser o caso da Toyota.





Toyota Aygo X: visual divertido e poupado nos consumos

O Aygo X tem as proporções de um crossover e possui um desenho inovador que tem no público jovem o seu alvo principal.

Maior e mais robusto

Construído sobre a mesma plataforma GA-B dos citadinos Yaris e Yaris Cross, as dimensões são bem superiores às do Aygo convencional.

Com 3,7 metros de comprimento, "cresce" 23,5 centímetros em relação ao modelo que irá substituir, e é 12,5 centímetros mais largo, chegando aos 1,74 metros.

A altura atinge os 1,51 metros, sendo cinco centímetros mais alto do que o Aygo, enquanto a distância entre eixos aumenta nove centímetros, para os 2,43 metros.

A Toyota afirma que o habitáculo e a bagageira são mais espaçosos, exemplificados nos 4,5 centímetros a mais para os ombros dos ocupantes dos bancos dianteiros.

Além disso, os bancos estão 5,5 centímetros mais altos, para uma melhor visibilidade do espaço envolvente.

A capacidade do porta-bagagens passa dos 168 litros disponíveis no Aygo para os 231 litros, aumentado para os 829 litros com os bancos traseiros rebatidos.





Estética original e dinâmica

O Toyota Aygo X tem na estética jovem e dinâmica o seu valor fundamental, mantendo linhas fiéis ao Aygo X Prologue.

O desenho dos pára-choques adopta as características típicas de um SUV, com os faróis LED a darem um visual mais compacto à dianteira.



A pintura bicolor é de série, mas a versão especial de lançamento ganha ainda uma terceira cor, que dá ainda mais vivacidade ao modelo.

As jantes, que podem ser de 17 ou 18 polegadas, reforçam a presença poderosa na estrada, a que não é alheia a maior distância ao solo, de 1,1 centímetros, face ao Aygo.

Interior radical

No interior totalmente novo destaca-se o ecrã táctil multimédia oval no tabliê, com visores de sete a nove polegadas.

As versões com o ecrã multimédia maior dispõem do sistema Smart Connect, compatível com Apple CarPlay e Android Auto, e ligação permanente à internet.



O sistema de infoentretenimento também oferece navegação baseada na nuvem para fornecer informações de rotas e informação de trânsito.

Novos serviços serão introduzidos ao longo do tempo através de actualizações remotas, pelo que o novo software e os serviços conectados serão actualizados de forma automática.

Segurança evoluída

Além disso, através da aplicação MyT para telemóvel, é possível consultar vários dados do crossover e executar diversas acções por via remota.

Um tejadilho retráctil em lona com accionamento automático, bancos dianteiros aquecidos e climatizador automático também são opções que completam o Aygo X.



O Safety Sense da Toyota, que agrupa os sistemas de segurança activa e apoio à condução, inclui controlo de velocidade de cruzeiro adaptativo inteligente e travagem de emergência.

Dispõe ainda de reconhecimento peões de dia e à noite (ciclistas apenas durante o dia, e sistema de manutenção de faixa.

Sistema de pré-colisão, assistente de condução inteligente, reconhecimento de sinais de trânsito e "máximos" com controlo automático completam a oferta.

O Aygo X apresenta características adicionais de segurança passiva, tais como reforços estruturais para a absorção de impactos.



Prestações modestas

Quanto à mecânica, o Aygo X está equipado com o bloco a gasolina de 1.0 litros e três cilindros, com 72 cv de potência e 93 Nm de binário máximos.

Todavia, o motor atmosférico sofreu várias afinações que optimizam e diminuem o consumo de combustível.

Números avançados pela marca anunciam consumos combinados de 4,7 litros por cada 100 quilómetros, e emissões de 107 g/km de dióxido de carbono.

As prestações são modestas, fazendo 15,6 segundos dos zero aos 100 km/hora, para uma velocidade máxima de 158 km/hora.



A caixa manual de cinco relações é de série, mas pode optar-se pela nova transmissão automática S-CVT.

Não estão previstos sistemas electrificados para o crossover urbano nesta fase, mas essa solução também não está descartada num futuro próximo.

Edição limitada no lançamento

Concebido e construído na Europa, o Toyota Aygo X chega aos concessionários nacionais na Primavera, embora não tenham sido divulgados os preços.

Uma edição limitada em Verde Cardamom estará disponível nos primeiros seis meses de vendas. O modelo ganha detalhes adicionais em laranja Mandarina mate no exterior e nas jantes mate em liga leve de 18 polegadas.

O tom Mandarina é também continuado nos painéis interiores e no desenho do tecido dos bancos.

