Toyota Aygo X mais emotivo estreia-se como 100% híbrido

Se via no Toyota Aygo X um dos citadinos mais efectivos do momento, essas qualidades são agora reforçadas com um visual mais marcante e uma motorização 100% híbrida para fazer dele um dos mais poupados nos consumos e nas emissões poluentes.

O mini crossover deixa para trás o bloco de 1.0 litro com 72 cv e 93 Nm, para agora equipar a mesma solução híbrida que equipa os actuais Yaris e Yaris Cross.

É o mesmo motor de 1.5 litros de 92 cv, associado ao propulsor eléctrico de 59 kW (80cv), à bateria de 0,76 kWh e à caixa automática multivariável para uns combinados 116 cv.

O ganho de 44 cv face ao antecessor permite acelerações dos zero aos 100 km/hora abaixo dos dez segundos, com o gasto médio de gasolina a cifrar-se nos 3,8 litros/100 km e as emissões de dióxido de carbono nos 86 g/km.

No campo da segurança e apoio ao condutor, o Toyota Safety Sense inclui um sistema de pré-colisão mais evoluído, bem como os assistentes de manutenção de faixa e de condução proativa, beneficiando ainda de atualizações remotas.

A gama que chegará aos concessionários nacionais no início do próximo ano comporta igualmente uma variante GR Sport com afinações e equipamentos próprios.

Imagem de família

No que à estética diz respeito, o novo Aygo X Hybrid ganha um novo capô e novas ópticas com uma assinatura luminosa inédita, sem esquecer a grelha redesenhada e as novas jantes de 17 polegadas a darem-lhe uma fisionomia ainda mais desportiva, em linha com a imagem dos modelos mais recentes da Toyota.

A beneficiá-lo está ainda um tejadilho com cor distinta da carroçaria, que também pode ser opcionalmente em lona nos acabamentos superiores, assim como o pilar C e o pára-choques traseiro pintados a preto.

A frente foi privilegiada neste rejuvenescimento porque visto de trás ou de traseira quase nada muda; um olhar mais desperto, no entanto, mostra que o carro está mais largo e comprido.

A acomodação da nova opção motriz híbrida assim o justifica, com o mini crossover a crescer mais 8 cm à frente face ao antecessor, chegando agora aos 3,78 metros de comprimento.

Inédito num híbrido da Toyota é a montagem paralela das duas baterias ao longo da largura do piso e numa disposição longitudinal sob os bancos traseiros para não roubar espaço no habitáculo e no porta-bagagens.

Interior quase igual

A vida a bordo está mais refinada, pelo menos para quem se senta à frente: o posto de condução é redefinido com um tabliê redesenhado para comportar a instrumentação digital de sete polegadas, associado ao novo ecrã para o sistema de infoentretenimento.

Os plásticos rígidos continuam a ser dominantes mas os acabamentos são sólidos, com revestimentos macios e envolventes sem que o espaço a bordo se altere ao manter os mesmos 2,43 metros de distância entre eixos, com a bagageira a chegar aos 231 litros.

Os silenciadores do tabliê, o isolamento do capô e a cobertura da área inferior do motor, combinados com um novo sistema de escape e silenciador, ajudam a suprimir os ruídos exteriores, que nas versões mais equipadas ganham vidros com maior isolamento acústico.

De série é o travão de estacionamento eléctrico, as duas entradas USB-C e o novo carregador de telemóvel por indução, tendo as variantes mais equipadas a chave digital e a tecnologia nanoeX para uma melhor qualidade do ar a bordo.

GR Sport mais divertido

Os adeptos duma condução mais divertida não ficarão indiferentes à nova versão GR Sport, realçada por um visual mais evocativo como se percebe na grelha frontal com a malha distintiva "padrão G", com o interior a destacar pormenores em preto e cinzento.

As jantes GR Sport em liga leve de 18 polegadas são exclusivas desta proposta, assim como o esquema bicromático em amarelo mostarda, conjugado com o tejadilho, o pilar C, o pára-choques traseiro e o capô preto para um visual mais irreverente.

Mesmo se o sistema propulsor mantém os 116 cv de potência, a afinação específica dos amortecedores, molas helicoidais e direcção assistida elétrica foram especificamente desenvolvidas para uma condução mais envolvente.

Ainda sem preços nem variantes definidas para o nosso país, o renovado Toyota Aygo X Hybrid tem chegada prevista aos concessionários nacionais no início do próximo ano.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?