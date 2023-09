Ataque eléctrico: Toyota anuncia nova geração de baterias e promete autonomia de 800 km em 2026

A automobilidade 100% eléctrica nunca foi uma guerra que a Toyota quisesse travar; basta atentar que o bZ4X é o único "eléctrico" da sua oferta.

Face aos novos tempos, a construtora japonesa definiu esta quinta-feira a sua estratégia nesse campo, principalmente no desenvolvimento de novas baterias.

O anúncio foi feito no colóquio Let’s Change the Future of Cars por Takero Kato, presidente da BEV Factory.

Foram reveladas três novas baterias com electrólitos líquidos, e outras duas com tecnologia de electrólitos sólidos.

A nova rota tem como prazo o final desta década mas, já em 2026, chegará o primeiro modelo da nova geração de "eléctricos" que tem idealizada.

Quatro anos mais tarde, é objectivo da Toyota vender 3,5 milhões de veículos alimentados a bateria, sendo metade já equipada com a nova tecnologia.

"Precisaremos de várias opções de baterias, assim como temos diferentes variações de motores", explica Takero Kato.

"É importante oferecer soluções compatíveis com uma variedade de modelos e de necessidades dos nossos clientes".

Autonomias alargadas

Actualmente, a Toyota tem em curso três tecnologias para baterias de iões de lítio com electrólitos líquidos: Performance, Popularised e High Performance.

A primeira, que será introduzida em 2026, terá uma autonomia superior a 800 quilómetros.

Esse alcance, no entanto, está dependente na melhoria da aerodinâmica e na redução do peso do veículo que irá equipar.



Face à bateria que equipa o Toyota bZ4X, será 20% mais barata e poderá ser carregada, de 10 a 80%, em menos de 20 minutos.

Em paralelo, está a desenvolver a nova bateria Popularisation de fosfatos de ferro-lítio, recarregável em 30 minutos de dez a 80% da sua capacidade.

Prevista para entrar no mercado entre 2026 e 2027, tem como trunfos ter mais de 600 quilómetros de autonomia e ser 40% mais barata do que a daquele SUV.

Já a High Performance, que chegará um ano mais tarde, combina uma estrutura bipolar com a química de iões de lítio Li-Ion e um cátodo com alto teor de níquel.

A tecnologia usada irá permitir autonomias superiores a 1.000 quilómetros, desde que combinada com a perfeita aerodinâmica e o peso reduzido do veículo.

Tem ainda a vantagem de ser 10% mais barata do que a bateria Performance, podendo ser carregada de dez a 80% em menos de 20 minutos.

Mais de 1.000 km em estado sólido

Em 2028 está prevista a chegada ao mercado do primeiro Toyota equipado com uma bateria de estado sólido.



A vantagem está na menor sensibilidade a variações extremas de temperaturas e a capacidade de suportar altas potências de recarregamento.

A autonomia, a rondar os 1.000 quilómetros, será 20% superior face à bateria Performance, bastando menos de dez minutos para recarregá-la de dez a 80%.

O desenvolvimento desta tecnologia prevê uma nova bateria de estado sólido com mais de 1.200 quilómetros de autonomia, mas sem indicar uma data de lançamento.

Essencial para a Toyota é a redução da altura das baterias para reforçar a aerodinâmica dos futuros "eléctricos" e maximizar a sua autonomia.

A construtora japonesa toma como exemplo a bateria instalada no piso do bZ4X, que chega aos 150 mm de altura, obrigando o SUV a ser mais alto.

Prevista está a redução da altura para 120 mm, que nos desportivos poderá chegar aos 100 mm.

