Toyota abre reservas para o Corolla Cross GR Sport

Nada como a Toyota reforçar a posição no segmento C-SUV com a abertura das reservas para o novíssimo Corolla Cross com o acabamento GR Sport.

Apresentado no início de Maio, a nova proposta estreia-se na gama com o bloco 2.0 Hybrid para uma potência combinada de 179 cv passados às rodas dianteiras através duma caixa automática multivariável.

A dar-lhe a postura mais desportiva estão detalhes exclusivos da Gazoo Racing, patente no pára-choques dianteiro e nas jantes em liga leve de 19 polegadas, com os símbolos da construtora a serem pretos em vez de cromados.

Soma-se ainda o tejadilho panorâmico mas o destaque recai na direcção recalibrada e na suspensão mais firme graças ao seu rebaixamento em 10 mm.

O modo de condução Sport foi reconfigurado para melhorar a aceleração e aumentar a "colagem" à estrada, enquanto a desaceleração e a travagem foram igualmente optimizadas para um tom mais desportivo.

Actualizável por via remota está o T-Mate, que combina a terceira geração do Toyota Safety Sense com sistemas avançados adicionais de assistência à condução e de estacionamento.

As reservas do Toyota Corolla Cross 2.0 Hybrid GR Sport estão abertas no portal português da marca a partir dos 48.495 euros, tendo como oferta um convite duplo para o Estoril Endurance Festival.

A prova realiza-se a 30 de Novembro no Autódromo do Estoril, com aquela credencial a dar acesso privilegiado às boxes para acompanhar a prova final do Toyota GR Supra GT4 no Campeonato de Portugal de Velocidade.

